Власти Москвы потратят более 130 млн рублей на доработку системы распознавания лиц

Новшества позволят находить преступников и вычислять маршруты передвижений их сообщников Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные власти планируют доработать системы распознавания лиц. На это будет потрачено более 130 млн рублей. Соответствующий заказ обнаружен на сайте госзакупок.

- Требуется выполнение работ по развитию государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных" в части модернизации подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации, - значится на сайте.

Обозначена максимальная цена контракта - 130 413 407,36 рублей. Подрядчика выберут уже 1 октября. Предполагается, что на реализацию потребуется два месяца.

Подрядчик должен выполнить услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения. В будущем обновленная система распознавания лиц поможет находить преступников и вычислять маршруты передвижений их сообщников. Это будет осуществляться с помощью городской системы видеонаблюдения и нейросетей.

Использовать обновленную систему смогут сотрудники правоохранительных органов. Не исключена возможность, что полицейские смогут отследить людей, которые возвращаются на места преступлений. Для этого важно создать расширенный поиск, учитывая пол, возраст человека, наличие маски, очков, бороды.

Важным этапом является создание мобильного приложения, чтобы сотрудники полиции могли оперативно подключиться с планшета или телефона к общей системе распознавания лиц.

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