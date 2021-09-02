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Происшествия2 сентября 2021 15:27

В московском отеле, где поселился муж Валерии Гай Германики прошли обыски: изъято оружие

По информации источника kp.ru, обыски прошли в номере бизнесмена Дениса Молчанова, мужа режиссера Валерии Гай Германики
Иван РУНЕВ
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Валерия Гай Германика и бизнесмен Денис Молчанов

Валерия Гай Германика и бизнесмен Денис Молчанов

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как стало известно KP.RU полиция нагрянула в один из номеров в отеле «Ritz» в самом центре столицы. Оперативники приехали с обыском в номер бизнесмена Дениса Молчанова после того, как соседи предпринимателя пожаловались в полицию на звуки выстрелов, раздающиеся на этаже.

«В полицию обратились постояльцы отеля «Ритц». Очевидцы сообщили, что слышали в коридоре хлопки, похожие на выстрелы. В одном из номеров было обнаружено и изъято оружие. Проводятся следственные мероприятия», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.

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