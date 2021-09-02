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Общество2 сентября 2021 17:48

Мастер-классы на сапах и VR-дайвинг: В столице стартовал международный фестиваль по водным видам спорта

Мероприятие проходит одновременно на трех площадках
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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На территории ВДНХ открылся первый международный фестиваль «Большой океан».

На территории ВДНХ открылся первый международный фестиваль «Большой океан».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вдоль прудов разложены доски для серфинга, дети погружаются в VR-дайвинг в формате 5D, а чемпионы России и мира по водным видам спорта готовятся к показательным выступлениям - так стартовал первый международный фестиваль «Большой океан» на ВДНХ. Он будет проходить со 2 по 5 сентября.

Изучить подводный VR

Фестиваль проходит одновременно на трех площадках - гости смогут попробовать дайвинг, серфинг, сапборды и погрузиться в мир единственного в мире подводного VR.

- Фестиваль создали для того, чтобы популяризировать водные виды спорта и отдыха, а также формировать у людей бережное отношение к экологии океана – именно поэтому название «Большой океан», - объяснили организаторы.

В павильоне №55 проходит можно услышать выступления мировых рекордсменов, морских биологов, путешественников, экологов.

В павильоне №55 на ВДНХ разместили интерактивные мультимедиа-выставки.

В павильоне №55 на ВДНХ разместили интерактивные мультимедиа-выставки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Во все дни фестиваля будут проходить public talk (публичные выступления). Гости смогут узнать много интересного о дайвинге, как побороть страх перед погружением, узнать, какие тайны хранит Балтийское море, а еще как связана йога с серфингом, - рассказывает администратор.

В павильоне разместили интерактивные мультимедиа-выставки: VR, видео-контент, фото с подводными видами из разных океанов, интерактивные экспозиции «Планета океан», «Антарктида. В объятиях ледяного континента». Также в павильоне установят два бассейна: для пробных погружений с аквалангом и VR-дайвинга.

Фестиваль призван популяризировать водные виды спорта и отдыха.

Фестиваль призван популяризировать водные виды спорта и отдыха.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мне дали специальные 5D-очки, и я будто оказалась под водой мирового океана – рыбы, звезды. Водичка прохладная, правда, - рассказала 10-летняя Оксана.

- Белую акулу видела?

- А должна была быть? Сейчас еще раз посмотрю.

На этой же площадке можно пообщаться с представителями дайвинг-школ, узнать об обучении серфингу, фридайвингу, виндсерфингу, кайтсерфингу, вейкбордингу, катанию на досках (сапам). Можно лично познакомиться с инструкторами и узнать ответы на все интересующие вопросы.

Стать на доску самому

Еще две площадки расположены на прудах ВДНХ. Здесь будут проходить показательные заезды и тест-драйвы по водным видам спорта от чемпионов России и мира, а также световое шоу дронов и мастер-классы.

Каждый день на 4-м Каменском пруду будут проходить показательные выступления по электроскейтам, электрофойлу, акваскипперу - в 12.00, 15.00 и 17.00. В перерывах попробовать стать на доску смогут все желающие – гостям предлагают попробовать вейкборд, балансборд и сапборд.

- Самое интересное – попробовать самому стать на доску. Для этого нужно купить билет на сайте фестиваля и все активности сразу же станут доступны, - рассказал инструктор школы «Акватория».

На прудах ВДНХ будут проходить показательные заезды и тест-драйвы по водным видам спорта, а также световое шоу дронов и мастер-классы.

На прудах ВДНХ будут проходить показательные заезды и тест-драйвы по водным видам спорта, а также световое шоу дронов и мастер-классы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Новичкам, что лучше попробовать?

- Сейчас модны сапы – стал на надувную доску и поплыл. Одновременно смогут стать на сапы пять человек. Мы обучаем и виндсерфингу, и показываем, как балансировать.

Вечером 3 сентября на пруду запланировали лазерное шоу дронов и светодиодное электрофойл-шоу – оно продлится с 20.00 до 20.30.

Любителей вейкбординга и сапбординга также ждут на 2-м Каменском пруду.

- Во все дни фестиваля тут будут проводить мастер-классы, а 4 сентября в 15.00 состоятся показательные выступления по вейкбордингу, адаптивному вейкбордингу и вейкскейтингу, - рассказали организаторы.

Какие public talk запланированы (в павильоне №55):

- чемпионка мира по фридайвингу и психолог Марина Казанкова поговорит, как чувствовать себя в безопасности в океане и научиться правильно дышать,

- фотограф и путешественник Леонид Круглов презентует фильм о кругосветной экспедиции самого большого парусника «Седов», которая повторила легендарный маршрут экспедиции Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского,

- руководитель Международной подводно-поисковой экспедиции «Поклон кораблям великой победы» Константин Богданов расскажет, как можно стать членом проекта и участвовать в поисках затопленных кораблей.

Розыгрыши подарков и концерт The Krispy Krab

Гостей фестиваля, кроме водных видов спорта, ждут и развлечения. Ежедневно в вечернее время возле прудов будут выступать диджеи, здесь организованы красочные фотозоны.

Организаторы обещают розыгрыш подарков и главного приза — недельного путешествия на Мальдивы.

В финале фестиваля, 5 сентября, состоится концерт кавер-группы The Krispy Krab. Торжественные мероприятия, подведения итогов, розыгрыш подарков и концерт начнутся в павильоне №55 с 16.00. Где: проспект Мира, 119. Станция метро "ВДНХ".

Когда: 2-5 сентября 2021, с 10.00 до 21.00.

Стоимость: билет на один день - 550 рублей, билет для двоих - 950 рублей, билет на все четыре дня - 1000 рублей.

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