Курьяновские очистные сооружения в столице модернизируют до конца 2021 года

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы.

Несмотря на пандемию, в столице продолжаются все ранее начатые крупные проекты. Причем не только транспортные стройки, реновация, благоустройство районов и многое другое, но и модернизация коммунального хозяйства. Два года назад в городе, особенно на юго-востоке, практически избавились от неприятных запахов после того, как Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения спрятали под специальными накрывными устройствами. Теперь специалисты делают все, что дальше обезвреживать и сокращать очистные стоки с помощью новейших технологий.

«В Москве продолжается комплексная реконструкция Люберецких и Курьяновских очистных сооружений, - сказал сегодня, 2 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Курьяновских очистных сооружений. - Это громадная стройка, громадный объем работы. Она продолжается на Курьяновских очистных сооружениях около 10 лет. Постепенно блок за блоком, часть за частью очистные сооружения реконструируются. По сути дела, строятся новые. Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные. Они исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений. Это не просто какой-то ремонт. Это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских. А в Курьяновских все основные работы будут закончены уже до конца года».

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на Курьяновских очистных сооружениях АО «Мосводоканал». Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы.

По его словам, в следующем году здесь начнется пусконаладка необходимой техники, чтобы все работало без простоев и сбоев. Кроме столичных властей, за очисткой стоков в городе следят в том числе и санитарные врачи.

«Мы изменили подход к контролю стоков на очистных сооружениях, - отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. - Если раньше мы это делали раз в месяц, то сейчас - до восьми раз в месяц. Мы смотрим основные показатели, какая вода приходит на очистные сооружения, и поэтапную ее очистку от всех этапов очистки - от механической и биологической дальше до стоков, которые сливаются в реку».

По оценке главного санитарного врача, жители чаще всего чувствуют в воздухе два основных «аромата» - фосфороазот (биогенный осадок) и сероводородный аммиак. Именно их специалисты контролируют особенно тщательно.

«Раньше у нас было до 300-400 жалоб в год за 2015-2016 годы, - уточнила Андреева. - Дальше количество жалоб резко снижается. И даже в пандемию, когда люди оставались дома, были десятки жалоб. А в 2021 году нет ни одной жалобы, то есть эффект от реконструкции мы видим».

Ход модернизации Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал». Фото: пресс-служба мэра и правительства столицы.

Сегодня во время визита в Марьино Сергей Собянин поручил также провести комплексное благоустройство прудов-регуляторов в этом районе.

«С просьбой создать комфортную зону отдыха вдоль прудов-регуляторов ко мне не раз обращались местные жители и депутаты Госдумы, - сказал мэр. - Мы обязательно разработаем такой проект, согласуем его с жителями и реализуем в ближайшие годы».

Цепочка из 14 искусственных прудов-регуляторов общей площадью более 30 гектаров тянется вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров. Место давно стало визитной карточкой Марьина и любой зоной отдыха местных жителей.

Кроме этого, в том же районе на Новочеркасском бульваре мэр Сергей Собянин осмотрел площадки комплексной реконструкции зданий детской городской поликлиники № 148 (филиал № 3) и городской поликлиники № 36 (филиал № 1). Их полностью перестроят и оснастят по новому московскому стандарту поликлиник. Обновленные корпуса вновь начнут принимать пациентов в 2022 году.

ЧТО ДЕЛАЮТ

На юго-востоке столицы во время модернизации на Курьяновских очистных сооружениях:

- запустили ТЭС на биогазе, которая обеспечит 50% потребностей предприятия в электроэнергии;

- построили снегосплавный пункт;

- открыли блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод для очистки воды от бактерий и вирусов, опасных для человека и природы;

- перекрыли основные источники неприятного запаха - первичные отстойники сточных вод, подводящие каналы, прием камер, песколовок и илоуплотнителей. Всего 78,2 тысячи квадратных метров открытых поверхностей, в том числе 34 первичных отстойника. Для этого использовали плоские плавающие перекрытия. В отличие от традиционных купольных «крышек» они более компактны и экономичны.

Масштабная модернизация Курьяновских очистных сооружениях продолжается уже 10 лет. Фото: пресс-служба мэра и правительства столицы.

Сейчас на сооружениях:

- реконструируют первый и второй блок. Благодаря этому повышается энергоэффективность станции и качество очистки воды. Например, концентрации по азоту аммонийному снизились в 7-10 раз - с 10-15 до 1,5 миллиграмма на литр;

- обновляют и частично перестраивают блок головных сооружений механической очистки;

- строят две группы вторичных отстойников.