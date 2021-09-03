Топ-менеджер крупнейшего банка РФ купил дом на Рублевке и нашёл там под матрасом пистолет "Стечкина"

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает владельца найденного на чердаке «Стечкина», а также выясняет не был ли этот пистолет замешан в совершении преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 43-летний Джеймс Корриган, управляющий директор департамента инвестиционной деятельности крупного российского банка. Иностранный банкир уже много лет работает в банковской сфере в России и решил обзавестись собственным домом в ближайшем Подмосковье. Выбор пал на особняк в престижном поселке Заречье Одинцовского округа. Ранее дом принадлежал 75-летней Светлане Жеребко и ее семье, в частности - 48-летнему сыну Андрею Жеребко. Мужчина «прославился» в нулевые, когда несколько раз попадал под следствие по обвинениям в различных махинациях и рейдерстве. В настоящее время вся семья Жеребко эмигрировала в США, выставив российское имущество на продажу.

Оформив все необходимые бумаги и подписав многомиллионный договор, особняк в Заречье со всеми вещами и мебелью перешел от семьи Жеребко к банкиру Джеймсу Корригану. Обретя наконец желанный дом, Джеймс затеял ремонт, чтобы переделать все жилище под себя и свой вкус. Первым делом банкир решил избавиться от мебели, оставшейся от прежних жильцов. Пустовавший долгое время дом зажил новой жизнь, внутри закипела работа. Грузчики выносили мебель и освобождали комнаты от лишнего.

Добравшись до третьего этажа особняка, новых жильцов ждал опасный сюрприз. В одной из комнат на верхнем этаже, под матрасом кровати, был найден боевой пистолет с полной обоймой патронов. Джеймс сразу же сообщил о находке в полицию.

«Прибывшие в коттедж в поселке Заречье оперативники установили, что в одной из комнат на верхнем этаже дома, под матрасом кровати был обнаружен боевой пистолет «Стечкина». Оружие было заряжено и готово к стрельбе. В рукояти пистолета находилась обойма с 10 патронами, а рядом лежала еще одна, запасная. Оружие имеет маркировку, по которой было выставлено в розыск по базам и преступлениям. Владелец устанавливается», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Опасная находка была изъята. В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает владельца найденного на чердаке «Стечкина», а также выясняет не был ли этот пистолет замешан в совершении преступлений. Опросить предыдущих жильцов и прояснить ситуацию с пистолетом затрудняет тот факт, что в настоящий момент бывшие владельцы дома живут в США.