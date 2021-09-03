Сергей Собянин записался на электронное голосование: Это наиболее безопасный способ

Мэр Москвы Сергей Собянин будет голосовать удаленно Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Решение голосовать на выборах в Госдуму удаленно принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он считает такой способ быстрым, удобным и надежным.

- Я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет, - сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

Прийти на избирательный участок, получить бюллетень, зайти в кабинку и поставить галочку - это традиция, которая формировалась в нашей стране годами. Но время идет вперед, технологии развиваются и взамен бумажному бюллетеню приходит дистанционное электронное голосование. Способ новый, но за ним будущее, так как голосовать с помощью компьютера или смартфона намного быстрее, удобнее и надежнее.

- Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома. К тому же в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным, - отметил Сергей Собянин.

В столице голосовать удаленно уже решили почти 1,5 миллиона избирателей - они уже зарегистрировались (сделать это можно до 23:59 13 сентября 2021 года). Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Если принять участие в голосовании онлайн, то можно выиграть машину, квартиру или призовые баллы по программе «Миллион призов».

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