Время собирать яблоки: почему в старинный сад, полный спелых плодов, не пускают москвичей

Пенсионер Анатолий Крычев собирает яблочки в музее-заповеднике «Коломенское» для варенья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фантазии, как обычно, опережали действительность.

И лично мне уже где-то в метро начала мерещиться гигантская выварка на плите с густым тягучим ароматным варевом. Я стою, держа в руке армейский стальной половник, и, щурясь от жара, пробую. Где-то рядышком - в углу - ждут своей участи ещё три мешка с яблоками (для изготовления сидра, кальвадоса и джема). Ну а на кипящей кастрюле - сбоку - виднеется надпись «детство» (обонятельная память, как известно, у человека самая сильная).

Однако все эти мечты разбились о суровую букву закона.

Посетители «Коломенского» Наталья Балабан (слева) и Анна Куренкова не прочь полакомиться свежими витаминами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ВДОЛЬ ДЕРЕВЬЕВ ОХРАНА С РАЦИЕЙ СТОИТ

Коробковский сад нам расписали почти как ерофеевские Петушки. Место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. А, главное, яблок завались. И на деревьях, и на земле.

Находится он на юго-западе столицы - в Котловке. И имеет довольно длинную историю.

Основал сад купец Трифон Коробков, который владел кирпичным заводом в Верхних Котлах. Прямо вдоль дороги, ведущей из Москвы в село Зюзино, посадили плодоносные деревья и обустроили каскад прудов. После революции собранный урожай отвозили в больницы и приюты. А ещё позже преобразовали это место в научный питомник (наподобие Мичуринского сада в Тимирязевской академии). В 90-е лавочка прикрылась. Пруды сохранились, но требуют очистки. Хозпостройки стоят заброшенные. А здание конюшни три года назад сгорело.

Яблок в Коробковском саду видимо-невидимо, да только все они там и остаются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уцелел только сам сад. А вместе с ним и пернатая живность, вплоть до краснокнижных уток-мандаринок, зеленых дятлов, соловьев…

Не успели мы открыть калитку и толком оглядеться, как перед нами возник охранник.

- Ходить по саду запрещено, - сказал он. - Собирать яблоки тем более.

Глаза мои потускнели. Как будто это и не сад вовсе, а магазин. С табличкой на двери - «здесь сидра нет (и не будет)».

В позапрошлом веке эта дорога вела из Москвы в село Зюзино. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Согласно правилам доступа, пройти разрешается только к водным объектам общего пользования, - пояснил по-чиновничьи здоровяк. - А это Верхний Коробковский пруд и Средний. Там же на воротах висит инструкция.

Вышли на улицу, глянули - висит. И в ней, кроме прочего, указано, что «Коробковские сады» - это памятник природы.

- Если человек пришел погулять и сорвал у дороги три-четыре яблочка, мы к нему претензий не имеем, - продолжал охранник. - А заходить вглубь сада, да ещё собирать урожай в большом количестве, нельзя по закону. Территория находится в ведении ФСБ.

- А куда же девать эти яблоки? - не сдавался я по дороге к прудам. - Так не доставайтесь же вы никому... Так, получается?

Обитатели старинных прудов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Иногда приезжают волонтеры. С официальным разрешением. Да и сколько тут яблок? Ну три «Газели» от силы.

Я уверен, что больше (площадь территории почти 27 га). Но дело не в этом. Чудесный райский уголок закрыт от людей глухим бетонным забором. И при этом никак не используется.

Заповедная территория до недавних пор принадлежала «Совхозу им. XXI съезда КПСС», который действительно находился в ведении ФСБ. Но совхоз в 2018 году обанкротился, его правопреемником стало ГУП города Москвы «Центр-Сити» (предприятие низкорентабельное, основной вид деятельности - управление эксплуатацией нежилого фонда). При этом арендатором сада стал не «Центр-Сити», а некая фирма-девелопер - ООО «Капитал-Эстейт» (местные активисты, организовавшие целую кампанию по спасению Коробковского сада, выяснили, что срок аренды - 25 лет). Они же создали на известной интернет-платформе change.org петицию с просьбой отдать «Коробковские сады» городу (сейчас они находятся в федеральной собственности). В таком случае памятник природы можно будет включить в состав особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник «Долина реки Котловки». Адресат послания - Росимущество. Количество подписантов - 782.

Понять бы ещё, зачем такой компании, как «Капитал-Эстейт», памятник природы. Ведь на территории памятника запрещена всякая хозяйственная деятельность, не говоря уже о строительстве. Согласно открытым данным, компания действующая, но также низкорентабельная и убыточная (связаться с ее представителями не удалось).

А пока... Бетонный забор. Остатки исторических построек, поросших мхом. Пруды, покрытые густым слоем ряски. И яблоки разных сортов. Тонны яблок, которые благоухают аж до станции метро «Нагорная». И там же - за бетонным забором - гниют.

Груши тоже уже дошли до кондиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЯБЛОКО ДЛЯ СБОРА

- Вот так и получается, ни себе, ни людям... - в ожидании трамвая на остановке митинговал я (фотокор «КП» Михаил Фролов предложил метнуться в Коломенское - сказал, что это стопроцентный вариант). - Раньше, школьниками, мы такие яблоки (и рябину тоже) сдавали на ликёроводочный завод. И имели летом карманные деньги. А теперь что?

Чтобы не быть голословным, я тут же загуглил контакты самого крупного московского завода. И позвонил. Дежурный оператор даже слушать не стала.

- Нет, - и всё.

Чуть позже то же самое мне скажут в школе, в одном из санаториев Подмосковья и в частной компании по производству соков. Не делается это просто так, как раньше - без контрактов и лабораторных проверок СЭС. Тем более в Москве.

...Сады в Коломенском и, правда, оказались открытыми. Причём яблок и груш можно собирать любое количество, сколько унесёшь. Занимаются этим в основном пенсионеры («на компотик, варенье, да и просто - в качестве витаминчиков»).

Местный житель Анатолий Крычев, с которым мы познакомились у очередного дерева, к сбору природных даров относится с большой долей ответственности. А потому приходит за яблоками со специальным плодоснимателем, который сам же и смастерил (длиннющая палка с порезанной баклажкой на конце). Говорит, что трясти дерево, а уже тем более ломать ветки - не дело. Сады и так старые.

Процесс очень напоминает рыбалку. Только удочка забрасывается не в воду, а в небо, где на светлом фоне облаков алеет штрифель, щекастенький и сочный.

Груши тоже дошли уже до кондиции. В другой части парка можно найти сливы и вишни. Правда, их уже все обобрали.

- Люди сами должны заботиться о том, чтобы всё это природное добро не пропадало, - считает Крычев. - Хотя куда проще прийти в магазин и выбрать яблочко в тридцати метрах от дома. Чтобы оно было красивенькое, большое, без червячка. Да только какое яблоко без червячка?..

- Тоже верно…

Набив рюкзак штрифелем, мы поплелись в сторону метро.

Я решил разложить их дома на подоконнике и просто есть каждый день, пока не кончатся. Ну а варенье - ближе к зиме - привезу с малой родины. И не только яблочное.

Тот самый самодельный плодосниматель, с помощью которого собираются яблоки и груши. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО ПОЖИВИТЬСЯ

- Большой газон МГУ (между Ботаническим садом и Воробьевским шоссе) - много мичуринских яблок;

- Большой Харитоньевский переулок (на задворках Юсуповского дворца) - есть палисадник, в котором растут слива, яблоня, груша, вишня;

- яблоневый сад на улице Академика Арцимовича (недалеко от ст. м. «Коньково») - благоустроен, в центре расположен Троицкий пруд;

- сады на Кутузовском проспекте (в районах Дорогомилово и Фили-Давыдково) - были высажены в 1950-е годы, имеется около 1 тыс деревьев;

- сады на территории музея-заповедника «Царицыно», такие же древние, как и в Коломенском;

- территория бывшего совхоза «Загорье» в Западном Бирюлеве;

- Кировская пойма вдоль ул. Исаковского (наследие бывшего села Строгино, переставшего существовать в 1970-е годы);

- Мичуринский сад при Академии им. Тимирязева (собирать яблоки разрешают только с земли и лишь в определенные дни).

КУДА МОЖНО ДЕТЬ ЛИШНИЙ УРОЖАЙ

- поставить ведерко на обочине шоссе и, по старинке, как это делают многие дачники, торговать;

- стать участником ярмарки выходного дня (заявка подается на сайте mos.ru или в центре «Мои документы» - места предоставляются бесплатно);

- продать ресторану или фермерскому магазину (но те заинтересованы в крупных поставщиках, готовых поставлять продукцию в течение всего года);

- сдать на переработку - например, для изготовления сока (но там чаще всего принимают крупные партии от 20 тонн, цена - 5 руб за 1 кг);

- отдать соседям.