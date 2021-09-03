Собянин вручил награды чемпионам мира по пляжному футболу

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В этом году Россия впервые принимала чемпионат мира FIFA по пляжному футболу. Соревнования прошли в Москве с 19 по 29 августа. Все матчи состоялись на временном стадионе, возведённом в Олимпийском комплексе «Лужники».

В финале сборная России обыграла сборную Японии со счетом 5:2 и в третий раз в истории стала чемпионом мира (ранее побеждала в 2011 и 2013 годах. - Прим.). В составе сборной России выступали 8 игроков московских клубов. Сегодня, 3 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил спортсменов – чемпионов мира по пляжному футболу. Победителям и их тренерам была объявлена благодарность мэра Москвы.

«Москва не курортный город, один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться - это одно, а вот выступить на таком чемпионате - совсем другое, - сказал Сергей Собянин на церемонии награждения. - То, как вы играли, нервы были на пределе, потому что много матчей проходило на грани - с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние, даже трудно себе представить. Тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры. Огромное вам спасибо от всех любителей футбола. Вы достойно защитили честь нашего города и нашей страны».

КОГО НАГРАДИЛИ

В списке – 17 человек:

- 14 футболистов – Фёдор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Борис Никоноров, Андрей Новиков, Артур Папоротный, Денис Пархоменко, Кирилл Романов, Остап Федоров, Максим Чужков, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин;

- 3 тренера – Михаил Лихачев (главный тренер), Илья Леонов (тренер) и Андрей Бухлицкий (тренер вратарей).

ЦИФРЫ

Сегодня в столице работают 128 площадок для пляжных видов спорта, в том числе 8 открытых полей для занятий пляжным футболом. В Москве им занимаются порядка 1 тысячи детей и взрослых.

Матчи московского чемпионата в «Лужниках» с учётом санитарных правил по заполняемости трибун смогли посетить порядка 55 тысячи человек.