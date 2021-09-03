С начала 2021 года в лесах Москвы и области погибли 97 детей

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" во время поисково-спасательных работ в Подольске. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Историю двухлетней Людочки Кузиной, которую четверо суток искали в лесу в Смоленской области, обсуждает вся страна. Многих удивляет, что ушедшая со двора без одежды девчушка смогла продержаться одна три ночи, когда температура воздуха отпускалась до +10. Непонятно, что пила и что ела, но при этом особых проблем со здоровьем врачи у нее не отметили. И встретила поисковиков в хорошем настроении.

А ведь по всей стране дети теряются практически каждый день. Об этой и других историях мы побеседовали с координатором спасательного отряда «Лиза Алерт» Екатериной Гогиной. Екатерина курировала, в том числе и поиски Люды.

БРЕДОВАЯ ВЕРСИЯ

- Есть ли какие-то сомнения в том, что девочка все четыре дня, пока ее искали, была в лесу?

- Нет, на этот счет никаких сомнений, - говорит Екатерина Гогина. - Это бредовая версия, что ее могли где-то удерживать, а потом выпустили. У нас далеко не первый поиск, когда маленькие дети в одиночку пропадали в лесу и их потом успешно находили живыми и здоровыми. В последние годы были похожие истории. И не одна. То, что вспомню навскидку: в Омске на третьи сутки в тайге был найден живым ребенок, в Вологде - двухлетняя девочка. Речь идет о двух эпизодах 2019 года. Семья трехлетнего Коли Бархатова из Омска в августе приехала в лес за ягодами. Вскоре мальчик устал ходить вместе с родителями, его отвели в машину и наказали ждать. Когда вернулись, мальчишки нигде не было. Коля провел в тайге две ночи, нашли его в болоте, по пояс в воде. Состояние средней тяжести: обезвоживание, сильно искусан комарами, от усталости почти не мог говорить. Спустя несколько дней, уже в сентябре, в селе под Вологдой пропала двухлетняя Василиса Пекур (подробнее на kp.ru). Пропала с легком платье. При этом по ночам температура воздуха уже до +6 градусов. Ее, слава богу, тоже нашли - на третий день. Девочка так обессилела, что уже была не в состоянии самостоятельно ходить.

Трансляция фотографий с информацией о пропавших детях от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" на медиафасаде Останкинской телебашни. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«У МАЛЕНЬКИХ НЕТ ПАНИКИ, ОНИ ПРОСТО ЖИВУТ»

- Эти малыши в одиночку выживали в очень сложных условиях. У детей есть какие-то тайные внутренние ресурсы?

- Думаю, просто у них еще нет осознания, что «я сейчас могу умереть, потому что…» Они просто живут и выживают. У большинства взрослых в такие моменты начинается паника: я не могу выйти, я умру. При этом непосредственно у Люды Кузиной большой плюс, что она развита физически. Родители ее с первых месяцев закаляли, она даже плавать немного умеет. Она молодец. И родители молодцы.

- Говорят, что самые важные - первые сутки. Если за первый день ребенка не нашли, шансы на удачный исход сильно падают.

- Немного не так. Поиск детей важно начать именно в первые сутки и вообще как можно скорее. Потому что если поисковые мероприятия разворачиваются через день, через два, тогда шансы действительно падают.

- Люду, как известно, нашли на четвертые сутки. А сколько бы еще продолжались поиски, если бы ребенка в тот день не обнаружили?

- Сколько угодно. Пока не найдем. Конечно, временами случалось и отчаяние. Мы ищем, прошли большую территорию, а результатов нет. Слава богу, девочка оказалась живой и невредимой.

ОПАСНАЯ ПРЕГРАДА

- Чем отличаются поиски детей в природной среде от поисков взрослых?

- Если мы ищем взрослых, зона поисков определяется по какими-то визуальным объектам. Ее границы проходят по дорогам, линиям электропередач, рекам. То есть, взрослый человек, дойдя до дороги, пусть даже грунтовой, дальше пойдет по ней, потому что знает - она выведет к населенному пункту. Он также пойдет вдоль реки или ЛЭП. А ребенок этого не понимает. Дети переходят дорогу и продолжают углубляться в лес. Они и водоемы пытаются преодолевать. Поэтому каждые сутки при поиске детей мы расширяем радиус зоны на два километра.

- Отряд «Лиза Алерт» недавно обнародовал статистику: если ребенок погибает в природной среде, в лесу, в 8 из 10 случаев это связано с водой.

- Увы, это так. Для детей самой опасной преградой становится вода. Это не только реки и озера, но также ручьи, заболоченные местности. В оставшихся 2 из 10 случаях речь идет о переохлаждении и истощении.

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" во время поисково-спасательных работ в Подмосковье. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Самые громкие за последние годы истории счастливого спасения маленьких детей связаны с девочками. У девочек выше способности выживать?

- Нет, все это отдельные случаи. С полом ребенка выживаемость никак не связана. По крайней мере, никаких гендерных тенденций здесь нет.

- По вашему опыту, по вашей практике, как чаще всего дети в одиночку оказываются в лесу?

- Как правило, это какой-то семейный выход. Ребенок теряет связь со старшими, визуально исчезает из виду. По-разному случается: отошел в туалет, отбежал за бабочкой, за грибочком.

- Если родители сразу начинают поиск, кричат, на каком расстоянии звук может полностью заглушаться в плотном лесу?

- Это сильно зависит от типа леса. Нельзя сказать, что, условно, во все лесах слышимость - 100 или 200 метров. В сосновом бору, где высокие гладки стволы, проходимость звука намного выше, чем в лиственном лесу с высокой травой и густым подлеском, где звук сильно поглощается.

Кстати

Блуждают даже в Парке Горького

- В Москве много крупных парков и лесопарков. В них дети тоже теряются?

- Конечно. Чаще всего теряются дети, которые выходят на прогулку с велосипедом или самокатом. Уезжают от родителей вперед и пропадают. В «Лиза Алерт» каждый день поступают такие заявки на поиски. Самые «популярные» места - Битцевский лесопарк, Измайловский парк, даже Парк Горького. Но здесь, конечно, в отличие от леса, много народу и потерявшиеся дети быстро находятся.

ЭТО ВАЖНО!

О чем надо помнить родителям

1. Для похода в лес нужно выбирать яркую одежду, которая как можно сильнее контрастировала бы с окружающей средой, - говорит Екатерина Гогина. - Так ребенка издалека будет видно. Надевать в поход хаки - опасная глупость.

2. Во время прогулки нужно постоянно держать ребенка на виду. Постоянно быть рядом. Предупреждать, что отходить от взрослого - опасно. Тем более, если у вас подвижный ребенок.

3. При походе в лес дайте ребенку свисток и научите им пользоваться. Идеально повесить на шею, а не положить в карман, чтобы не потерялся. Объясните малышу: если потеряется, должен громко дуть в свисток и его обязательно найдут.

4. Если же вы живете в доме у леса, ребенку постоянно нужно напоминать, что в лес он один не ходит, это опасно. Дополнительная безопасность - забор, не оставляйте открытыми калитки, а щеколды оборудуйте так, чтобы дети самостоятельно на могли их открыть.

КОНКРЕТНО

612 заявок на поиск детей в лесной местности получил отряд «ЛизаАлерт» с января 2021 года в Московском регионе (Москва + Подмосковье)

515 детей нашли живыми

97 детей погибли

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