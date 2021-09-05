Не Ромео, не Джульетта: шестиклассница забеременела от своего 19-летнего «парня»

На допросе в полиции мама беременной девочки рассказала, что слышала от дочери о парне, с которым «они встречаются». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Машу Гамову (имя и фамилия изменены) в больницу привезли на скорой помощи. Врачей вызвала мама: у дочки приступ аппендицита. Она жаловалась на жуткие боли в боку. С мигалками домчали в больницу на Бабушкинской. А когда медики сделали первые снимки, ахнули:

- У вашей дочки не только аппендицит. Вообще-то она беременна.

А Маше при этом - 12 лет!

Разумеется, сразу вспоминается история москвички Вали Исаевой (см. «А еще был случай»), которая родила в 11 (!) от мигранта, снимавшего у ее бабушки комнату. Дело было громкое. Его несколько лет мусолили на ток-шоу, раскладывая по косточкам: девочка-сирота, бабушка не доглядела, а тут восточный принц на битой «копейке» по имени Хабиб… И что, теперь эта история снова повторяется?

«ПАРНИ ВСЕГДА ПОСТАРШЕ»

Семья Гамовых живет в столичном районе Отрадное. В их панельной девятиэтажке народ в основном пролетарский. Много пенсионеров. Трехкомнатная квартира Гамовы - третий этаж направо. Правда, на наши звонки в дверь никто не откликается.

- Не звоните. Не откроют. Несколько дней их не видим, - оповещает соседка-бабушка.

О семье известно немного. Машина мама, Елена, еще в середине 2000-х перебралась в Москву из Воронежа. Познакомилась с мужчиной, который лет на десять старше. Сергей (в Отрадном как раз его наследная квартира), по словам соседей, то на стройках работает, то охранником. В 2008-м у них родилась Машенька.

Машина мама, Елена, еще в середине 2000-х перебралась в Москву из Воронежа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Елена Гамова в прошлом несколько раз привлекалась к административной ответственности, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - В том числе за распитие в общественных местах спиртных напитков.

Известно, что сама Маша в школе не то чтоб на хорошем счету. Например, в прошлом году, когда училась в пятом классе, много раз сбегала с уроков. Учителя несколько раз ловили ее с сигаретами.

- Так-то вроде обычная девчонка, - рассказывают соседи. - У них тут небольшая компания есть. Собираются по вечерам, гуляют. Три-четыре девчонки и парни. Парни немного постарше.

- Честно говоря, я как узнал, что Машке всего 12, офигел, - рассказывает еще один житель дома. - Она же на улице всегда подкрашенная. Ну и сама по себе крупненькая. Визуально - ей лет 16-17. Но что было в голове у балбеса, который с ней амуры завел, - большой вопрос!

ВИТЯ ИЗ ОТРАДНОГО

На допросе в полиции Елена Гамова рассказала, что слышала от дочери о парне, с которым «они встречаются».

- Она о нем несколько раз говорила. Его зовут Витя…

Как удалось выяснить «Комсомольской правде», парня нашли. Ему, оказывается, уже 19. Задерживать его пока не стали. Официальная версия: идет проверка. Хотя за совращение малолетней Вите из Отрадного грозит серьезный срок (см. «Комментарий юриста»).

Нам удалось пообщаться с одной из подруг беременной школьницы.

- Оставьте Машу в покое! - грозно выступает девушка лет 13. - Это только их дело, их отношения - Маши и ее парня. У них любовь!

Машу Гамову (имя и фамилия изменены) в больницу привезли на скорой помощи якобы с приступом аппендицита. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам нашего источника, мама девочки тоже удивила полицейских своим философским отношением к ситуации.

- Еще в роддоме, куда доставили девочку, она написала заявление, что Маша будет рожать ребенка, никаких манипуляций с плодом делать не нужно. Потому что врачи не дают гарантий, что в случае аборта девочка в будущем сможет самостоятельно родить. Сейчас Маша на раннем сроке беременности, всего несколько недель. Она все это время находится в больнице, за ней следят врачи. Пока непонятно, сколько она еще пробудет под наблюдением.

За развитием событий наблюдает Московская прокуратура.

- Мы проверяем как с этой семьей работали органы опеки, - сообщила «КП» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Следственный комитет официально ситуацию не комментирует.

ЗВОНОК ДЕТСКОМУ ОМБУДСМЕНУ

«Мир сошел с ума!»

- Да, эта история у нас на контроле. Я жду ответа на мой запрос от органов опеки, - рассказала «КП» детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославцева. - В этой истории нужно разбираться. Меня, конечно, как и многих, удивляет позиция мамы девочки. По моим данным, семья не маргинальная. Жалоб на них раньше не было. Мое личное отношение к этой истории: мир сошел с ума!

- После таких сообщений все сразу вспоминают Валю Исаеву, родившую в 11 лет. В последнее время другие подобные истории были?

- Я работаю на этом посту уже два года. За это время других подобных случаев в Москве не фиксировали.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Чтобы возбудить уголовное дело, не нужно ждать заявления»

- Чтобы возбудить уголовное дело по этой истории, не требуется заявления со стороны родителей ребенка или кого-то еще. Это дело публичного обвинения. Поэтому и закрыть дело по чьему-то заявлению нельзя, - объясняет юрист Андрей Лямзин.

- Если девочка станет утверждать на допросах, что все случилось по доброй воле, что у них любовь и прочее, ее «парень» может избежать уголовной ответственности?

- Только если к моменту рассмотрения дела в суде потерпевшая, то есть эта самая девочка, достигнет возраста 16 лет и выйдет за обвиняемого замуж. Либо переедет в регион, где закон субъекта РФ разрешает вступать в брак при достижении 14 лет. Насколько я помню, в России один такой регион - Дагестан.

- А если человеку, от которого забеременела несовершеннолетняя, самому еще нет 18?

- Тогда он не может подпадать под обвинение по уголовной статье. Но если на момент совершения этого преступления ему исполнилось 18 лет, по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» наказание - до 10 лет колонии.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Квартирант, сосед, учитель: три истории маленьких мам

2005 год. 11-летняя жительница московского района Капотня Валя Исаева родила от мигранта из Таджикистана Хабиба Патахонова. Парень снимал у ее бабушку комнату и, как выяснилось, когда хозяйки не было дома, оказывал девочке знаки внимания. Самому Патахонову по документам на тот момент было 17 лет. Но потом выяснилось, что документы были переписаны, а на самом деле парню все 19. Как ни странно, за мигранта вступилась общественность - мол, раз девочка его любит (об этом шестиклассница Валя говорила психологам), а Хабиб кричит, что готов жениться, зачем ломать будущую семью… В итоге Патахонову дали условный срок. Когда Вале исполнилось 16 лет, они действительно поженились. Позже маленькая женщина родила мужу еще двоих детей. Супруги периодически появлялись на ток-шоу: то Валя заявляла, что муж ее лупит, то Хабиб сокрушался, что супруга собралась уходить от него к другому. Так и живут.

2009 год. Ухажер появился у Вероники Ивановой из Якутии, когда ей было всего 11 лет. Потом рассказывала: во дворе иногда встречались с соседом по имени Валера, он интересовался, как у нее дела, рассказывал что-то, а ей льстило внимание взрослого парня. Парню уже исполнилось 18. Родные и учителя в школе до последнего не знали, что Вероника беременна - считали, что девочка в переходном возрасте начала поправляться. 19-летний папаша получил за растление малолетней 8 лет колонии. А в 15 лет школьница признавалась журналистам, что живет гражданским браком с другим мужчиной…

2012 год. В Саратовской области грянула громкая история: 14-летняя Люба Бессуднова родила от 23-летнего учителя Олега Михеева. Позже выяснилось, что он у ученицы сельской школы был не первым мужчиной. До этого она имела близкие отношения с 21-летним сыном директора школы Игорем Колесниковым. Михеев получил четыре года колонии, Колесников три. Насколько известно, Люба после школы переехала из района в Саратов, работает менеджером по продаже БАДов, ребенка воспитывает одна.