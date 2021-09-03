Водитель потерял управление на повороте: бетономешалка упала с моста на Ленинградке в Москве

Из-за аварии пришлось остановить движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра.

В столице остановлено движение на Ленинградском проспекте в районе Царской площади - там грузовик упал с эстакады.

- Падение грузовика произошло в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТК. На месте работают оперативные службы, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

В соцсетях стали появляться фото и видео, где видно, что грузовик с цистерной.

- Похоже, что бетономешалка, - обсуждают в соцсетях.

- Там вверху на эстакаде крутой поворот. Там и днем можно вылететь. А сейчас темно, дождь. Еще и дорога скользкая.

В Департаменте транспорта Москвы сказали, что из-за аварии пришлось остановить движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра.

- Движение полностью перекрыто. Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Просим водителей планировать маршруты в объезд места ДТП, - сообщили в ведомстве.

Отвод транспорта производится по дублеру Ленинградского проспекта.

В Госавтоинспекции уточнили, что с разворотной эстакады упала машина "КАМАЗ-миксер". Водитель двигался в сторону области и не справился с управлением.

- Водитель "КАМАЗа" в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей, - сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Ранее в районе "Москва-Сити" на пересечении Красногвардейского проезда и 2-го Красногвардейского проезда опрокинулась поливальная машина.

- Водитель госпитализирован с предварительным диагнозом ушибы предплечья и головы. Сам же водитель рассказал, что его "подрезал" водитель другого машины и он не справился с управлением, - сообщили в столичной Госавтоинспекции.