На рейсе из «Шереметьево» полиция вывела с борта антимасочницу: «Весь самолет аплодировал»

Из-за женщины, не захотевшей надеть маску, самолет до Антальи задержали на час. Фото: Кадр видео

Инцидент случился на борту пассажирского самолета 4 сентября. Рейс 1809 Nordwind Airlines должен был вылететь в 13:50 до турецкой Антальи. Однако почти 400 пассажиров вынуждены были отложить начало отдыха на час. Все из-за принципиальной дамы, которая не хотела надевать маску.

— Все расселись по местам, уже провели инструктаж по технике безопасности. Бортпроводники стали ходить по салону, проверить ремни и наличие медицинских масок. Одна из пассажирок в середине салона заявила, что не станет надевать «намордник». Экипаж занял принципиальную позицию и отказался взлетать, — рассказал kp.ru один из пассажиров, который попросил не публиковать его имя.

Собеседник поделился, что уговоры на нарушительницу эпидемиологических правил не действовали. Тогда экипаж сообщил, что будет вынужден вызвать полицию, но и это не вразумило отпускницу. Когда сотрудники взошли на борт, та вступила в перепалку и в итоге все же надела маску на подбородок. Но было уже поздно.

— Ее начали задерживать — поднимать с кресло и тащить к выходу. Женщина активно сопротивлялась. Но под напором сдалась и с улыбкой проследовала в дежурную часть. Весь самолет аплодировал. Наконец-то полетим! — добавил пассажир.

За отказ надеть маску на борту самолета грозит штраф до 5000 рублей или до 15 суток ареста. Деяние расценивают как нарушение правил поведения на воздушном транспорте — ст. 11.17 КоАП РФ. За сопротивление полицейским минимум — еще одна «административка» со штрафом до 1000 рублей или арестом в 15 суток. Об этом сказано в статье 19.3 КоАП РФ. Впрочем размахивания руками рядом с полицейскими могут расценить и как уголовное деяние.

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