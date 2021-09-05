Погода в Москве 5 - 12 сентября: Нас ждут первые заморозки до -3 и потепление до +20

В ближайшие ночи Подмосковье ждут первые заморозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые выходные сентября в Москве оказались такими холодными, что даже обидно. Понятно, что осень и вроде бы жаловаться грех. Но почему так сразу? И неужели тепла теперь ждать до весны?

Нет, солнце и 20-градусная благодать вернутся совсем скоро, обещают синоптики Гидрометцентра России в своих прогнозах погоды в Москве на 5 - 12 сентября. Но перед этим ещё придётся померзнуть: уже в ближайшие ночи Подмосковье ждут первые заморозки!

В воскресенье, 5 августа, на улице очень неуютно - серо, сыро, ветрено, всего +9…+11 градусов.

В ночь на понедельник, 6 сентября, по области местами может подморозить до -3 градусов, при этом в большинстве районов Подмосковья будет около ноля. В столице до заморозков дело не дойдёт, воздух остынет до +3 градусов. Днём в понедельник тоже зябко, +10…+12 градусов, пройдут небольшие дожди.

Не слишком ли рано для первого ночного морозца? Рекорда и аномалии в этом точно нет. Даже если взять статистику только за XXI век, то подмораживало в Подмосковье и 24 августа. В 2010 году температура впервые опустилась ниже ноля 1 сентября, в 2001-м - 3 сентября, поделились с «КП» в Московском метеобюро. То есть не часто, но заморозки в Московской области в первых числах сентября случаются. Сама столица - другое дело. В нынешнем столетии самая ранняя дата отрицательных ночных температур - 19 сентября, зафиксирована в 2005 году. А рекорд за все 140 лет метеонаблюдений - 31 августа, и держится он аж с позапрошлого века. В 1885 году первые заморозки не дождались даже начала календарной осени! Впрочем, сейчас в мегаполисе в любом случае синоптики их не обещают.

Во вторник, 7 сентября, пасмурно, и снова с дождями. Под утро +1…+6, днём +10…+15 градусов.

В среду, 8 сентября, облачно и мокро. Зато уже заметно теплее, чем накануне. Ночью +7…+12 градусов, днём до +18.

В четверг, 9 сентября, тоже не обойдётся без небольших дождей. Ночная температура +7…+12 градусов, дневная повысится до +20.

В пятницу, 10 сентября, синоптики обещают идеальную погоду: ночью +7…+12, днём +21, сухо, и облаков на небе совсем немного.

Выходные, 11 и 12 сентября, будут солнечными. Ночная температура +4…+9 градусов, дневная +13…+18. Это уже не двадцать, конечно, но при ярком солнце и +18 - очень даже приятно. А для середины сентября так и вообще прекрасно.