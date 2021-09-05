Сергей Собянин заявил, что в Москве реконструируют все школьные дворы

В 2021 году город провел реконструкцию 400 пришкольных территорий. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти намерены реконструировать все школьные территории во всех муниципалитетах города. Как сообщает сайт mos.ru, в большинстве районов такие места становятся центром притяжения жителей - со спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха.

- Вокруг наших школ существуют огромные территории, школьные стадионы, школьные дворы, которые по старым требованиям СанПиНа, СНиПа занимают достаточно большое пространство, - рассказал Сергей Собянин. - Как правило, они используются не очень эффективно, многие школьные стадионы находятся не в лучшем состоянии. Поэтому мы решили делать это централизованно и наметили такую масштабную программу реконструкции и школьных дворов, и дворов детских дошкольных учреждений, детских садов.

По словам мэра, в 2021 году город провел реконструкцию 400 пришкольных территорий.

- Будем каждый год наводить порядок на всех школьных территориях, - отметил Собянин.

Напомним, в нынешнем учебном году столичные школы работают с 1 сентября в обычном режиме - ученики посещают уроки очно, для введения занятий по удаленке пока нет никакой необходимости. Но при этом во всех учебных заведениях продолжают соблюдаться антиковидные санитарные меры. И школьникам, и педагогам измеряют температуру, а в классах и других регулярно проводится дезинфекция. При этом учебный процесс построен так, что потоки детей внутри школы постоянно разделяются.

Также стало известно, что привитые от коронавируса педагоги теперь могут вести уроки без медицинских масок. (Ранее это было обязательное условие). При этом вакцинированы уже более 80% школьных учителей Москвы.