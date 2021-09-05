Квартиранты случайно выкинули диван, в котором хозяйка прятала 300 тысяч

Курьезный случай произошел в одной из квартир на Проспекте мира в Москве. Квартирой владеют несколько собственников, которые между собой общаются плохо. Один из хозяев решил подзаработать и сдал свою часть жилища квартирантам, не предупредив вторую хозяйку, 52-летнюю Ирину К. (имя изменено) Жильцов подобрали хороших, работящих, а главное заинтересованных в обустройстве квартиры. Квартиранты договорились с арендодателем, что выбросят старую мебель и купят новую, современную. Отличные условия, если не считать, что в стареньком диване у второй хозяйки была заначка.

Ничего не знавшие о заначке хозяйки квартиранты решили вынести на помойку старенький диван, а вместо него купить новый. Ребята даже и не догадывались, что в одной из подушек дивана спрятан клад.

«52-летняя Ирина К.* узнала о перестановке в квартире спустя несколько часов, но найти старенький диван на мусорке уже не смогли - его забрали. Всего женщина прятала в подушке чуть больше 300 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативникам предстоит выяснить, куда исчез старенький диван, а вместе с ним и 300 тыс. рублей, спрятанные внутри.