Собянин рассказал об эффекте бесплатных пересадок

С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Фото: sobyanin.ru

Столичные власти ввели с 1 сентября 2021 бесплатные пересадки на всех видах наземного транспорта. Теперь, напомним, заплатив один раз, можно в течение 90 минут пересаживаться на разные маршруты автобусов, электробусов и трамваев. Эксперты посчитали, что горожане, которые регулярно пользуются общественным транспортом, благодаря нововведению смогут экономить до 11 тысяч рублей в год.

Какой это дало эффект за первые дни, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru.

- Этой опцией могут воспользоваться 600 тысяч пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к личному кабинету на сайте Московского метро, - напомнил мэр. - И их число продолжает расти. Только за последние три дня число регистраций «Тройки» выросло на 100 тысяч.

По словам Сергея Собянина, за первые трое суток москвичи совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками.

- Людям это важно и нужно. Поэтому количество таких поездок будет и дальше расти.

Мэр отметил, что город в дальнейшем будет совершенствовать билетную систему для поездок на разных видах общественного транспорта.