Обед в небесах: попробовать крабы и увидеть Москву с высоты 50 метров

Ресторан-платформа под названием "Dinner In The Sky" ("Обед в небе") предлагает своим гостям пообедать между небом и землей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предложение "пообедать в небесах" может прозвучать как фантастическое. Но для жителей Москвы оно стало реальным - ресторан-платформа под названием "Dinner In The Sky" ("Обед в небе") как раз предлагает своим гостям пообедать между небом и землей. Наш корреспондент рассказывает, как это было.

Полетели в ресторан

Несколько лет назад "висячий" ресторан я видела в Лондоне. Компания отмечала День рождения. Это было понятно по воздушным шарам и крикам "Happy birthday". Со стороны было удивительно: поднимаешь голову, а вверху за столом сидят человек двадцать, в середине повар и официант, музыкант и сотрудник безопасности. И это было не vip-мероприятие. Люди просто забронировали места и пришли. Тогда я подумала: "Вот бы оказаться в таком ресторане. Мечта".

Впервые такой проект был придуман в Бельгии - в 2005 году. Журнал "Форбс" включил "Dinner In The Sky" в топ-10 самых необычных ресторанов в мире. Потом обедать в небе смогли жители Амстердама, Парижа, Барселоны, Лондона, Мадрида и других городов Европы. А как же Москва, Санкт-Петербург?

Конструкцию поднимают с помощью специального крана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Первые обеды и ужины в России мы провели три года назад. Выбрали красивые площадки - в парке "Красная Пресня" в Москве и на Пироговской набережной напротив "Авроры" в Санкт-Петербурге, - рассказывает Кристина Самуша, представитель Dinner In The Sky.

Оценить ресторан уже успели тысячи человек, ежедневно посещают свыше 200 человек. И не только блогеры, певец Тимати и шоумен Дава, но и компании москвичей, которые устраивают праздники, молодые люди делают своим девушкам предложения руки и сердца. В небесах романтики на всех хватит.

Всех усадили в кресла, которые напоминают сиденья в спортивных машинах, пристегнули четырьмя ремнями безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осенью проект переместился в Хамовники. Здесь была найдена красивая локация, полеты стартуют возле Усачевского рынка.

- А если будет дождь? - спрашивала накануне.

- В ресторане есть крыша. Если будет прохладно, то выдадим пледы, - сказали организаторы.

В небольшом павильоне перед полетом предложили бокал игристого, кофе. Смотрим, как ресторан-платформа вращается.

Трапеза проходит на высоте 50 м Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На какой они высоте?

- 50 метров. Конструкцию поднимают с помощью специального крана. Но это безопасно, все пристегнуты, - говорит Кристина Самуша.

- А если человеку станет страшно или захочется в туалет?

- Это популярный вопрос. При необходимости, платформу опустят за две минуты.

Специалисты по технике безопасности спросили нашу группу о страхах высоты, предупредили, что курить "в облаках" нельзя. И тут пустился ливень. Но желание побывать на высоте было сильнее. Нас всех усадили в кресла, которые напоминают сиденья в спортивных машинах, пристегнули четырьмя ремнями безопасности. Всего 22 человека.

Если холодно, в ресторане выдают пледы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Полетели!

Вилки падают, бокалы полные

Платформа оторвалась от земли, мы поднимались выше и выше. Официант стал разливать в бокалы приветственное шампанское.

- Вот она какая, роскошая жизнь: пентхаусы, тачки, а мы пьем шампанское с видами на "Лужники", - обсуждали две подружки.

Как только мы дошли до пика, тучи разошлись и появилось солнце. Хотелось крутиться в разные стороны - там небоскребы "Москва Сити", там Новодевичий монастырь, сталинские высотки и стадион "Лужники". Практически никто не смотрел под ноги, хотя только так можно было понять, на какой мы высоте. Восторг. И даже не ветрено.

Официант снял нержавеющие клоши (крышки, которые имеют полусферическую форму), а там уже ожидала закуска с крабами.

Гостей ожидала закуска с крабами Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Очень изысканно. А бывали случаи, что падали вилки?

- Конечно. В этом нет ничего страшного. Есть запасные приборы, - сказал официант.

Пока мы доедали крабов, уже была готова говяжья грудинка с маринованным луком, соусом из белых грибов и трюфеля.

- А кто шеф-повар?

- Том Халпин из Австралии. В российской столице он готовил в ресторане "Иностранцы" на Тверском бульваре.

- Просто нежнейшее мясо.

Подготовил шеф-повар и необычный десерт с добавлением малины и голубики. Девушки стали активнее делать селфи и крутиться в креслах. Уже никто не боялся смотреть вниз.

Гости сидят по краям, в середине - повар, официант, служба безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вкусный десерт. Еще нам понравился завтрак от шефа Антона Абрезова. Не ходили только на ужины. Говорят, что закаты красивые, но по стоимости, конечно, дороже, чем завтраки и обеды, - рассказала москвичка Анна.

- Если обед длится 40 минут, а сколько завтрак?

- Полчаса. Ужин около часа. В общем, были бы деньги.

Бокал шампанского на высоте 50 м. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Усачева, 26. Станция метро "Спортивная".

Когда: ежедневно, завтраки с 9.00 до 12.00, обеды с 12.00 до 16.00, ужины с 17.00 до 19.00, vip-ужин с 20.00 до 21.30.

Стоимость: на одного (завтрак - 7000, обед - 9500, ужин - 14 500 рублей), на двоих (завтрак - 14 000, обед - 19 000, ужин - 29 000 рублей). Vip-ужин с закатом - 25 000 рублей.

Важно: возраст - от 18 лет, вес гостя не должен превышать 150 кг. Дети могут посещать ресторан-платформу только с родителями, рост ребенка должен быть от 150 см.

О планах

Дальше - выше: Красная поляна и Красный октябрь

Проект Dinner In The Sky в столице до 8 сентября. Уже в декабре ресторан платформа переедет в Сочи - в природную зону Красной поляны. В Москву вернется, когда станет тепло - ориентировочно в мае 2022 года. И это будет новая локация - Музеон, взлет из зоны Красного Октября, с видом на памятник Петру I, Храм Христа Спасителя, Кремль.