«Любимый город»: Солист группы Rammstein Тилль Линдеман спел на закрытии фестиваля «Спасская башня»

Солист знаменитой немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн исполнил песню "Любимый город". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На закрытии фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который проводится в Москве каждую осень, выступил солист знаменитой немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн. Звезды индастриал-металла известны своими шокирующими шоу, но на этот раз все было максимально чинно-благодарно - Тилль спел на русском языке песню Марка Бернеса «Любимый город». Причем немцу аккомпанировали сразу три военных оркестра.

Впрочем, нет ничего удивительного в выборе репертуара. Тилль Линдеманн, как и почти вся группа Rammstein, родом из Восточной Германии, бывшей ГДР. В школе он учил русский язык. А его мама, как Тилль не раз вспоминал в интервью, обожала многие советские песни.

Советский шлягер Тилль исполнил под аккомпанемент трех оркестров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И, конечно, стоит напомнить, что несколько месяцев назад это исполнение песни «Любимый город» стало хитом в Ютюб - музыкант выложил клип именно на этой площадке. Позже немецкий кавер на советский шлягер вошел в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Стоит отметить, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проводился уже в четырнадцатый раз. На этот раз он растянулся более чем на неделю - стартовал 27 августа, завершился 5 сентября. По традиции, помимо российских оркестров в нем приняли участие коллективы, представляющие силовые ведомства разных стран мира - Австрии, Мексики, Греции, Катара и Беларуси.