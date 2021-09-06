Культурная Москва: Музейный комплекс откроется в бывшей ГЭС-2, модные кварталы - около пяти станций метро

Музейный комплекс откроется в бывшей ГЭС-2 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва соревнуется с Питером по количеству интересных культурных мест. Классические точки вроде Кремля и Большого театра уже в ближайшие годы разбавят модными современными пространствами. Сюда смогут приходить не только зрители выставок и концертов, но и сами творцы. Например, поэты будут живьем читать свои стихи или актеры устроят перформанс прямо на улице. Мы узнали, какие площадки для ценителей искусства готовят уже сейчас.

ОКОЛО «ГЛИНЫ» БЕРЕЗЫ ШУМЯТ

Музейно-образовательный комплекс «Дом культуры «ГЭС-2», как можно догадаться, выбрал своим домом цеха бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной. Уже сейчас там можно поглазеть на необычную уличную скульптуру «Большая глина». А в самом здании общей площадью 38,8 тысяч квадратных метров под современное искусство выделили четыре наземных и два подземных этажа. К услугам посетителей - арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотека, книжный магазин, кафе, а также аудитория на 350 мест, которую можно трансформировать в концертный зал. Около музея высадили березовую рощу.

Реставраторы воссоздали яркую историческую деталь сооружения - башню с часами. А прозрачную крышу украсили огромными синими стальными трубами. Их яркий цвет, как объясняют архитекторы, напоминает о картинах Малевича. Но эти колонны возвели не только для красоты. Проект реконструкции ГЭС-2 стал одним из самых продвинутых в плане энергоэффективных технологий. На крыше поставили солнечные панели площадью 5500 «квадратов». А трубы высотой порядка 70 метров будут работать ветрогенераторами, получая энергию из завихрений, образуемых ветром вокруг вертикальных цилиндров.

В отдельно стоящем около ГЭС здании под названием «Своды» появятся творческие мастерские - центр художественного производства. Кроме студий для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа, фотопечати, студии звукозаписи, в этом корпусе устроят репетиционный зал и даже пекарню.

Напомним, архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop – под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.

Когда откроют: ко Дню города в 2021 г.

Бывшая ГЭС-2 Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЭТАМ ЗДЕСЬ МЕСТО

Центр столицы получит свой «Квартал поэтов». Почти, как в 16-м округе Парижа, где есть Сквер поэтов с бюстами знаменитых французских поэтов и романистов - Гюго, Рембо, Готье и даже бюстом Пушкина. В Москве недалеко от метро «Достоевская» в Тверском районе создают похожее комфортное арт-пространство в духе конструктивизма. Вокруг много намоленных литературных мест - дом-музей Достоевского на улице Достоевского (бывшая Божедомка), сквер и памятник Венедикту Ерофееву на площади Борьбы, рядом - дом, в котором жил поэт Давид Самойлов, под боком - «Есенин-центр» в переулке Чернышевского.

Теперь в этом районе появятся тематические кластеры, посвященные русской культуре. Среди них - новый сквер на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. Местные жители даже прозвали эту связку дорог сквером у шести углов. В нем поставят арт-инсталляцию «Неизвестному поэту». А еще соорудят стену из кортена – стали с эффектом ржавчины – с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров. Среди зелени устроят прогулочные зоны и площадки для отдыха, откроют 9 композиций и 8 фигур-силуэтов из кортена. Во дворе «Есенин-центра» разместится сцена-трансформер для выступлений, лекций и мастер-классов.

«В квартале обновим покрытие тротуаров и соседних проездов, приведем в порядок газоны, разобьем цветники, - рассказали в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы. - Дополнительно высадим деревья и кустарники, установим новые опоры освещения. Работы по созданию уникального «Квартала поэтов» уже выполнены на 90 процентов».

Когда откроют: осенью 2021 г.

Квартал поэтов

ЭКСПОНАТЫ МОЖНО УВИДЕТЬ СКВОЗЬ СТЕНЫ

Еще один музейный центр разместится в квартале «ЗИЛАРТ» на участке бывшего автозавода имени Лихачева (ЗИЛ). Это будет московский филиал «Эрмитажа». Проект разработал известный американский архитектор Хани Рашид, создающий генпланы городов, проекты в виртуальной реальности, а также интерьеры.

«Инвестор начнет подготовку будущей площадки в самое ближайшее время, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Осенью этого же года приступят непосредственно к строительно-монтажным работам. В целом строительство займет около 2 - 2,5 лет».

Площадь здания - более 3 тысяч квадратных метров. Его спланировали так, чтобы солнце освещало все экспонаты музея максимальное количество часов в день. Но при этом с помощью мобильных панелей на фасаде свет можно будет искусственно регулировать вплоть до минуты. А в закрытых галереях без окон разместят фотографии, ткани и бумагу.

В центре устроят атриум от минус первого до шестого этажа. Первый и второй этажи объединят. Первый ярус этого пространства отдадут под ресторан и сад скульптур. Здесь также появятся магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал. На втором этаже - офисы и исследовательский центр музея. Отсюда же и до пятого этажа включительно - демонстрационные залы. Вокруг музея - веранды ресторана, велодорожки, лавочки, фонари, автостоянка, газоны, цветники и кустарники. Некоторые экспонаты прохожие увидят прямо с улицы. Для этого на нижних этажах музея разместят галерею особых проектов с панорамным остеклением.

Когда откроют: до конца 2023 года.

Квартал «ЗИЛАРТ». Фото: stroi.mos.ru

ВЫШЕЛ ИЗ ПОДЗЕМКИ И ПОПАЛ В АРТ-КЛАСТЕР

Модный культурный квартал разместится в бывших промышленных корпусах фармацевтического завода имени Семашко. Участок в два гектара находятся около метро «Римская», между улицей Сергия Радонежского и Гжельским переулком. Старинные здания очистят до исторического слоя, уберут устаревшие инженерные коммуникации и кладку в заложенных проемах. На улице пешеходные маршруты выложат несколькими видами тротуарной плитки, гранитного камня, мраморной крошки, брусчатки. Арт-кластер украсят с помощью ландшафтного озеленения и необычных конструкций. Здесь откроются офисы, кафе, гастрономический центр, творческие мастерские, многофункциональные и общественные пространства. Еще три подобные арт-площадки в будущем обустроят около станций метро «Сокольники», «Бауманская» и «Таганская».

Когда откроют: ориентировочно в 2022 - 2023 годах.

Модный культурный кварта. Фото: archsovet.msk.ru

ТЕАТР НАЧНЕТСЯ С УЛИЦЫ

Первый музейно-театральный квартал «Бахрушинский» появится на Татарской улице недалеко от метро «Павелецкая». Сюда войдет комплекс зданий театрального музея имени Бахрушина из пяти исторических строений и соседнее здание бывшей медсанчасти. Здесь воссоздадут усадебный парк с зонами для отдыха и открытой площадкой для спектаклей и концертов. После реставрации в трех зданиях по улице Бахрушина разместят выставки по истории русского театра. Здание каретного сарая также отдадут под выставочный зал. А во флигеле поселится детский центр. Благодаря реконструкции медсанчасти в ней разместят музейно-театральный центр с кружками и секциями и открытое фондохранилище. Рядом построят двухэтажный «Визит-центр» с кассами, стойкой информации с экскурсионным бюро, книжно-сувенирным киоском, зоной отдыха и книжным магазином.

Когда откроют: в 2024 году.