Задымление произошло на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве

По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание электрооборудования в вагоне

Из-за задымления в вагоне метро на станции «Проспект Вернадского» в Москве пришлось остановить движении на участке Сокольнической линии.

- Нас попросили выйти из станции, - рассказывает пассажирка Оксана.

В столичном метрополитене говорят, что Сокольнической линии нет движения.

- Нет движения от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке, - сообщили в Московском метрополитене.

Позже сотрудники метро сообщили, что все пассажиры покинули станцию «Проспект Вернадского».

- Людям ничего не угрожает. Сейчас станция закрыта на вход. Поезда в направлении из центра проезжают ее без остановки, - сообщили в Московском метрополитене.

Временно пассажиров просят пользоваться наземным транспортом.

Очевидцы сообщают, что к станции «Проспект Вернадского» следуют пожарные машины.

- Прямо сейчас к станции метро «Проспект Вернадского» в Москве, следуют пожарные расчеты. В подземке происходит серьезное задымление. Станцию закрыли, идет эвакуация людей, - сообщил в соцсетях пассажир Александр.

По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание электрооборудования в вагоне. Пассажиры говорят, что был применен порошковый огнетушитель.

По данным на 18.59, движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено.