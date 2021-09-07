В Красногорске взбесившийся лифт ранил молодую женщину: «Смотрю на себя в зеркало - все лицо залито кровью»

В результате сбоя в работе лифта ранена молодая женщина. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция разбирается в деталях происшествия с лифтом в подмосковном Красногорске. ЧП произошло в ЖК «Арт» - это несколько 44-этажных жилых башен в Павшинской пойме, которые официально считаются самыми высокими зданиями Московской области.

В результате сбоя в работе лифта ранена молодая женщина.

В сети появилось видео с пострадавшей. У нее разбита голова, лицо и одежда залиты кровью.

- Я ехала на лифте. Там пахло какой-то гарью, - рассказывает женщина соседу, снимающему видео. - Лифт не стал останавливаться на моем этаже и быстро-быстро поехал наверх. А потом я уже лежу на полу. Смотрю на себя в зеркало - все лицо залито кровью.

Сам «оператор» при этом уточняет:

- Инженер отказывается открывать шахту лифта, чтобы показать, что происходит.

Как стало известно kp.ru родные отвезли пострадавшую в больницу.

Между тем жители ЖК, как выясняется, уже не первый год жалуются в управляющую компанию на работу лифтов.

- Я переехала в высотку меньше года назад, но за это время с лифтами уже было немало всяких историй, - рассказала сайту kp.ru жительница ЖК «Арт» по имени Надежда. - В каждом из пяти 44-этажных домов - по одному подъезду. И на обслуживание всех жителей в одном подъезде есть четыре лифта. Но они постоянно ломаются и их чинят буквально месяцами. Например, в моем доме лифт ломался в феврале, а вернули в строй его только в мае! В январе этого года была ситуация, когда мужчине дверью лифта защемило руку. У некоторых лифтов двери странные - они совсем не чувствуют препятствие. Опасно это все.

Еще одна жительница утверждает, что в начале года лифт внезапно понес ее вниз.

- Слава богу, остановился на уровне четвертого этажа, меня вытащили. Администратор дома заявила, что ничего страшного. Мол, у нас просто проверка лифтов была. Если это действительно были какие-то технические работы, никто никаких предупреждений почему-то не вывесил.

Интересно, что буквально 3 сентября управляющая компания «Эксперт-Сервис» отчиталась перед жильцами о починке всех лифтов - сообщение рассылалось во всех чатах. Там говорилось, что на ремонт УК потратила 12 млн рублей. А в ближайшее время ожидается «поставка дополнительных запасных частей для лифтового оборудования на сумму более 18 млн рублей».