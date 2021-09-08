Интервью Р.Р.Загрутдинова на сайте «Комсомольская правда»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне праздника о главных проектах города в интервью «Комсомольской правде» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

- Рафик Равилович, одной из важных строек в городе остаётся метро. Много говорится о Большой кольцевой линии, а как обстоят дела на других строящихся линиях и станциях?

- Большая кольцевая линия – самый масштабный проект в истории Московского метрополитена. На всех участках БКЛ круглосуточно ведутся работы. Но, действительно, по программе развития Московского метрополитена мы ведем строительство и других важных для города участков метро.

Совсем скоро на схеме Московского метрополитена появится новая линия – Троицкая. Она протянется на 40 километров от станции «ЗИЛ», в районе одноименной станции МЦК, до станции Коммунарка в Новой Москве. А в дальнейшем, в 2025-2026 годах, линия будет продлена до Троицка.

Строим участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внуково». Работы идут активно, ведется проходка тоннелей, уже построен метромост между станциями «Пыхтино» и «Внуково». В 2023 году аэропорт «Внуково» станет первым на постсоветском пространстве с «собственной» станцией метро.

Продолжаются работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии. На севере линии будут построены станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». В Новой Москве идет строительство ещё одной станции Сокольнической линии – станции «Новомосковская».

- Как продвигается строительство хордовых магистралей? Что ждёт водителей?

- Мы создаем хордовые соединения для поперечных связей между районами. На сегодня построена Северо-Западная хорда. На Северо-Восточной хорде остался один сложный участок с большим количеством искусственных сооружений вдоль промышленных площадок. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина участок от Открытого шоссе до Ярославского с развязкой на Ярославском шоссе мы завершили с опережением графика, недавно было открыто движение.

Дальше Ярославку с Дмитровкой соединяем Северо-Западной хордой в 2022 году. Таким образом, две глобальные хордовые магистрали города будут готовы уже в следующем году.

Началась стройка на всех 10 участках Юго-Восточной хорды. В перспективе трасса соединится с Северо-Восточной хордой и дойдет до Симферопольского шоссе, пересекая МКАД. Это действительно большая магистраль. В основном Северо-Восточная хорда будет бессветофорная, а на Юго-Восточной мы пытаемся минимизировать светофорное регулирование. Южную рокаду планируем ввести в эксплуатацию 2023 году. В 2023 году будет завершено строительство всех хордовых магистралей.

Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

КВАРТИРЫ КОМФОРТ-КЛАССА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

- Реновация жилья напрямую касается миллиона москвичей. А что изменится для жителей соседних с ними несносимых домов?

- Программа реновации – это комплексный подход к развитию квартальной застройки территории. Мы везде начинаем с замены инженерных сетей. Затем строим новые дороги, которые будут связаны с другими районами города. Кроме того, в кварталах реновации появятся порядка 800 новых социальных учреждений. Это школы, садики, поликлиники, больницы, дома культуры, спорткомплексы. Сюда смогут приходить жители соседних районов. Первые этажи жилых домов по стандартам реновации являются общественным пространством. Здесь могут размещаться службы быта, творческие студии, магазины шаговой доступности. Еще не забывайте о благоустроенных дворах, воркаут-площадках, прогулочных зонах. Этими благами будут пользоваться все горожане.

- Планируется ли расширять действующие стандарты реновации?

- На мой взгляд, эти стандарты настолько высокие, что за ними уже подтянулись девелоперы города. Они такого уровня жилье не строили. В домах реновации - умные счетчики, система отопления, узлы учета системы умного дома. Москва задает стандарт качества жилья в городе в целом. Переселенцы получают квартиры комфорт-класса, в которых можно сразу жить.

НОВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ, БОЛЬНИЦЫ И ШКОЛЫ

- Пандемия ещё раз напомнила о важности качественной медицинской помощи. Что построят в Москве для системы здравоохранения в ближайшие годы?

- Такого масштабного строительства объектов здравоохранения в истории Москвы не было. Только по Департаменту строительства сегодня возводится 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров. С нуля буквально в поле построена огромная больница в Коммунарке на 180 тысяч квадратных метров. Во время пика пандемии она тоже сыграла свою роль

Первая очередь больницы в Коммунарке по-прежнему принимает пациентов, зараженных короновирусной инфекцией. Вместе с тем, развитие больницы в Коммунарке продолжается. К 4 введённым корпусам добавились ещё 3 объекта (подстанция скорой помощи, инфекционный корпус для детей на 100 коек и вертолетная площадка).

В высокой строительной готовности еще три корпуса: Амбулаторно-поликлинический, Родильный дом на 130 коек, Детский стационар на 180 коек.

В 2023 году планируется к вводу в эксплуатацию Корпус лучевой терапии.

Три уникальных медицинских объекта площадью более 220 тысяч квадратных метров планируем ввести в эксплуатацию в 2022 году: это лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А.С.Логинова, Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ №1 ДЗМ» и многопрофильный комплекс детской клинической больницы св. Владимира ДЗМ»

Помимо этого, в следующем году будут введены 15 поликлиник по новому стандарту «Московский стандарт плюс» где комфортные условия создаются и для пациентов, и для врачей.

Идет строительство четырех уникальных скоропомощных комплексов. Каждый из них в среднем готов принять 300 тяжелых больных в сутки. Дополнительные медицинские площади появятся в институте Склифосовского, больницах Боткина, Филатова, Буянова. Мы планируем в течение следующего года ввести комплексы в эксплуатацию. Эти уникальные объекты находятся в активной фазе строительства. Например, до конца года будет полностью построен монолитный каркас здания скоропомощного стационарного комплекса на территории ГКБ им. О.М.Филатова. На скоропомощном стационарном комплексе с вертолетной площадкой на территории НИИ СП им. Н.В.Склифосовского строители приступили к устройству навесного вентилируемого фасада здания.

- Для будущих школ и детсадов в столице готовятся новые правила по отделке и общественным пространствам. Что изменится?

- Надо создать комфорт ученику в классе и обеспечить качественный образовательный процесс. От того, что в здании будут золотые ручки и мраморные стены, дети умнее не станут. Наша задача с коллегами из Департамента образования по их стандартам подготовить типовые решения. Внутри корпусов должны быть трансформируемые пространства. Например, учебные классы, спортивные и актовые залы могут становиться единым пространством или делиться на несколько аудиторий в зависимости от задач. Спальня в детском саду может превращаться в игровую. Типовые решения облегчат работу при проектировании, сократят сроки строительства, избавят от лишних затрат.

КТО СТРОИТ ГОРОД

- Стройкомплекс Москвы в дни пандемии стал одним из локомотивов роста при восстановлении экономики города и в целом страны. А кто сегодня строит столицу? Как выглядит среднестатистический работник?

- Отрасль строительства всегда была локомотивом развития экономики. Вся команда мэра - все мы дружной командой работаем над тем, чтобы Москва обновлялась и развивалась.

В Департаменте строительства вместе с подрядными компаниями сегодня трудятся около 65 тысяч человек. Средний возраст менеджеров проектов – 40 лет, рабочих на стройплощадках - 30-40 лет. Зарплаты строителей регулирует рынок. Коронавирус, конечно, вносит свои коррективы. Чтобы увеличить объемы, хотелось бы еще привлечь 15-20 тысяч сотрудников на объекты, курируемые Департаментом строительства. Нашу профессию принято считать мужской. Хотя среди строителей, конечно, много женщин, которые трудятся, например, в сфере заказа, проектирования, финансов и юридического блока, работают отделочницами и крановщицами.

С учетом внедрения информационных технологий в отрасль строительства, постоянно увеличивается уровень профессионализма инженерно-технического персонала. Ежегодно только в службе заказчика в Департаменте строительства и подведомственных организациях повышают свою квалификацию порядка 500 человек.