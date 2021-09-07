В Москве блогера в форме полицейского задержали за нотации прохожим

В своих аккаунтах Лобкина несколько раз выкладывал фото в женском нижнем белье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер с эпатажным никнеймом Рита Лобкина был задержан полицейскими 6 сентября в Москве. Ролик об этом молодой человек сам выложил в соцсети. Произошло это на Шлюзовой набережной неподалеку от метро «Павелецкая».

Парень специализиурется на пранках — грубых розыгрышах прохожих. В этот раз он облачился в форму полицейского, подпоясал кобуру с пистолетом — вероятно, макетом или травматическим. Обмундирование купить не проблема в военторге: многие магазины отпускают спецодежду и знаки различия без документов сотрудника. Рита (свое настоящее имя тиктокер не публикует) подходил к прохожим, которые курили на улицах, и читал им нотации.

Вероятно, кто-то удивился нахальному поведению сотрудника и позвонил в дежурную часть. Подоспевший экипаж заковал ряженого в наручники и увел в машину. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что к ним информация об инциденте не поступала.

Отметим, что за незаконное ношение формы наказывают административным штрафом по статье 17.12. Санкция до 1500 рублей. Также обмундирование нарушителя изымают. В своих аккаунтах Лобкина несколько раз выкладывал фото в женском нижнем белье и тиражируемых образах звезд шоу-бизнеса. Большой популярности в соцсетях пока не сыскал. В его инстаграме чуть больше 33 тысяч подписчиков, что по меркам этой соцсети не так уж и много.