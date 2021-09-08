Из-под завалов обрушившегося дома в Ногинске достали пять человек: «Взрывная волна повыбивала окна в 50 метрах вокруг»

В Ногинске в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Фото: ГУ МЧС по Московской области/РИА Новости

Взрыв в девятиэтажке утром 8 сентября разбудил половину квартала Заречье в подмосковном Ногинске. Все произошло в 6:55 по адресу улица 28-го Июня, 9а.

— В результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, предварительно повреждено пять квартир, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В экстренной службе отметили, что пожара не случилось. Сейчас идут поисково-спасательные работы. Из под завалов достали пять человек: трех взрослых и двоих детей — их госпитализировали. Не исключено, что под рухнувшими перекрытиями могут находится другие жильцы: по данным ведомства, два человека.

— Звук взрыва был очень страшный — мы всей семьей подскочили, — рассказала kp.ru жительница дома №9 Оксана, который расположен напротив. — Полетело стекло на асфальт — повыбивало окна и в нашем доме от взрывной волны. Мы на последнем этаже живем, а взрыв был на первых. И все равно у нас все разлетелось, хотя тут расстояние минимум 50 метров. Дальше грохот осыпающихся стен и перекрытий...

Собеседница рассказывает, что первые полчаса после инцидента на месте не было никакой спецтехники:

— Спасатели просто развернули длинную лестницу, которая доставала до третьего этажа, приставили к торцу дома и полезли. Вытаскивали людей и спускали по ней. По двору бегали мужчины (из числа сотрудников экстренных служб — прим.ред.) и кричали про список жильцов. Я так поняла, начали прозванивать людей, чтобы пересчитать, все ли целы, и с кем-то не могли связаться.

В МЧС добавили, что на место отправлены отряды «Лидер» и «Центроспас». Это своего рода элита экстренной службы: сотрудники, которые участвуют в ликвидации инцидентов по всей России и выезжают в зарубежные командировки. Для обследования здания направлен диагностический комплекс «Струна». Это прибор, который определит, насколько безопасно находится в доме, можно ли в нем жить в будущем или существует угроза дальнейшего обрушения.

Двухподъездная девятиэтажка была построена в 2002 году. В ней 72 квартиры, в дом проведен газ.

— Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Если в результате обрушения никто не погибнет, тогда виновникам грозит до шести лет колонии. В случае человеческий жертв — до десяти лет.

Мособлгаз пока не прокомментировал ситуацию. Из дома эвакуированы 173 человека — для них готовят пункт временного размещения. На место выехали высокопоставленные региональные чиновники: вице-губернатор Евгений Хромушин, зампред правительства Подмосковья Роман Каратаев и глава регионального МЧС Сергей Полетыкин.

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