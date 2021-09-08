Троицкую линию метро в Москве полностью запустят в 2024 году

Проект станции "Академическая" Троицкой линии метро. Фото: stroi.mos.ru

Новые маршруты столичного метро сегодня прирастают не только отдельными участками, но и целыми линиями. Одна из них - Троицкая (рабочее название Коммунарская. - Прим.). Эта ветка фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Новый скоростной путь пройдет от Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Длина трассы - около 40 километров. На ней разместится 17 станций. При этом станции «Севастопольский проспект» и «ЗИЛ» станут пересадочными на МЦК.

«Мы строим одновременно все участки Троицкой линии - МЦК, БКЛ и до Коммунарки, - сказал сегодня, 8 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время объезда Юго-Западного округа столицы. - На всех участках ведется строительство. Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков. Они должны запуститься одновременно».

Мэр побывал на стройплощадке одной из станций Троицкой линии метро - «Улица Генерала Тюленева».

По его словам, ее запуск позволит частично освободить центральные и южные участки сразу двух линий метро.

«Улица Генерала Тюленева» разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской и Сокольнической линий на 20-25 процентов, - отметил Собянин. - В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном».

Сегодня мэр также осмотрел отремонтированное здание детской музыкальной школы имени Иванова-Крамского и фестивальную площадку в Теплом Стане.

«Во всех районах стараемся делать такие городские площадки, чтобы у каждого района была своя, - сказал Собянин. - Каждый район - по сути город».

Площадку оформили в купеческом стиле - деревянные терема с отсылом к зодчеству Древней Руси, украшенные скульптурами и панно с героями русских сказок. Здесь работает три торговых шале, два шале общепита, бесплатная карусель, сцена и спортивная зона. Рядом - ландшафтный парк «Березовый свет». Сейчас на площадке проходит фестиваль «Цветочный джем».

А в детской музыкальной школе имени Иванова-Крамского улучшили звукоизоляцию с помощью акустических панелей, уложили новые полы, заменили двери, ограждение лестничного марша, кондиционеры и светильники. Для учеников закупили более 600 новых музыкальных инструментов, мебели и оборудования.

В 2021 году учебное заведение отмечает 50-летие.

ЧТО ЕЩЁ ДЕЛАЮТ

На Троицкой линии метро станция «Улица Генерала Тюленева» готова на 27 процентов. Сейчас здесь занимаются устройством основных конструкций, гидроизоляции и обратной засыпки.

- На станции ведутся монолитные работы, началось возведение основных конструкций вестибюля № 1, а также сооружение вентиляционной камеры и будущего эвакуационного выхода, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Одновременно продолжаются работы в зоне тягово-понизительной подстанции и платформенного участка.

Первый отрезок Троицкой линии от станции «Новаторская» до «Бачуринской» в целом готов более чем на 40 процентов.

«На всех станциях участка продолжаются активные работы, - добавил Юрий Кравцов, генеральный директорию инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро. - Прим.). - Будущая станция «Университет Дружбы Народов» уже готова на 57%, строительная готовность возводимых станций «Тютчевская» и «Новаторская» составляет более 40%, работы на «Мамырях» завершены на 28%».