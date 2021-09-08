Сергей Собянин предложил в десять раз повысить штраф за нарушение тишины автомобилистами в ночное время

В Московскую городскую Думу 8 сентября внесены поправки в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московскую городскую Думу 8 сентября внесены поправки в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проблема рева моторов мотоциклов и автомобилей хорошо знакома жителям некоторых районов Москвы, в том числе Патрики и Арбат.

- Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец, - объяснил Сергей Собянин.

Местные жители на Арбате устали от рева моторов и требовали ввести "режим ограничений", так как не могли спать ночью. Они рассказывали, что рев моторов мотоциклов был особенно по выходным: одни байкеры приезжали, другие уезжали. Еще и включали для драйва громкую музыку. А на Патриках машины приезжали под кафе, которые расположены на первых этажах жилых домов. И это тоже доставляло дискомфорт горожанам.

Мэр города предложил запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Еще одна инициатива - увеличить штраф в десять раз за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами (с 500 до 5000 рублей). К тому же, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Если посчитать, то владелец спорткара с 400 л.с. заплатит уже 10 000 рублей.

Что касается мотоциклов, то штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.

Предлагается штрафовать за нарушение тишины с помощью камер фото- видеофиксации нарушений. Они будут оснащены специальными устройствами – шумомерами.

Еще одно предложение - автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку – до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

Если депутаты федерального и городского парламентов поддержат инициативы мэра столицы, то москвичи уже в ближайшее время смогут спокойно отдыхать по ночам.