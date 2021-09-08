В столице перекинут пешеходный переход через Лермонтовский проспект

Переправа поможет пешеходам комфортно и безопасно перейти Лермонтовский проспект Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Столичные власти завершили торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для проектно-изыскательских работ и строительства пешеходного перехода через Лермонтовский проспект. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контакт, - сказал глава ведомства. - Работы планируем выполнить в течение трех лет».

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной и рабочей документации, а также построить пешеходный переход. Новое сооружение появится в Юго-Восточном округе, в районе Выхино-Жулебино, между улицами Привольная и Пронская, возле дома 2, корпус 1 на Лермонтовском проспекте.

Переправа поможет пешеходам комфортно и безопасно перейти Лермонтовский проспект в направлении остановочного пункта «Косино».

По техническому заданию длина перехода 50 метров, ширина - не менее 4 метров. В нем будет 2 лестничных схода, 2 пандусных схода, лифты для инвалидов и мам с колясками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дополнительные пешеходные переходы в ближайшие годы построят и в других районах столицы. Среди них - надземный пешеходный мост около улицы Александры Монаховой в поселении Сосенское через магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Переходы появятся на действующих и перспективных линиях МЦД. Например, подземную переправу под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе проложат уже через год.

Сразу 10 пешеходных переходов перекинут через Юго-Восточную хорду и железнодорожные пути МЦД-2 около станций Красный Строитель, Покровское и Котляково.

Кроме того, в скором времени благодаря новому переходу пешеходы смогут безопасно пройти и через Лермонтовский проспект в сторону железнодорожной станции Косино. А на строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро уже начали сооружать выход к подземному переходу, по которому пассажиры смогут добраться до одноименной станции первого маршрута Московских центральных диаметров.

Около станции Мичуринец будущего МЦД-4 («Киевско-Горьковский») планируют построить внеуличный пешеходный переход. Его совместят с выходами на платформы и продлят через соседние улицы. Горожане смогут комфортно дойти не только до станции, но и к прогулочной зоне Алешкинского парка.