Тимофей Баженов: «Мигранты должны неукоснительно соблюдать российское законодательство»

Тимофей Баженов.

Операция проводилась с целью выявления иностранных граждан, которые нарушают миграционное законодательство. Баженов выразил уверенность, что такие мероприятия – вынужденная мера, но они помогают обнаружить места массового пребывания незаконных мигрантов, задержать преступников, которые находятся в розыске, навести порядок во взаимоотношениях горожан и приезжих из зарубежья

«Россия — это гостеприимная страна, мы интернационалисты, мы очень рады тому, что представители разных стран приезжают в столицу. Для нас важно, чтобы столицу посещали не только туристы, но и люди, которые работают на разных объектах социальной инфраструктуры. Но мигранты должны неукоснительно соблюдать российское законодательство», – выступил с требованием Тимофей Баженов.

По данным, которые обнародовало министерство внутренних дел, патент на трудовую деятельность в нашей стране имеют лишь около 10% из 9,8 миллионов приезжих из сопредельных стран. Сотрудники отдела по борьбе с незаконной миграцией совместно с полицейскими 8 сентября проверили гражданство, законность пребывания на территории России и наличие разрешения на трудовую деятельность в нашей стране рабочих на одной из московских стройплощадок.

Основанием для операции стали несколько криминальных инцидентов с участием иностранных граждан, которые произошли за короткое время. В одной из драк, случившейся в московском районе Кузьминки приняли участие порядка 200 трудовых мигрантов.

Из-за противоправных действий иностранных граждан, которые приехали в Россию на заработки, криминальная обстановка в городах страны накаляется. В апреле нынешнего года МВД РФ обратилось к руководству некоторых стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ) с предложением о вывозе из России своих граждан, которые прибыли в нашу страну нелегально. Однако за минувшие месяцы полгода ситуация в лучшую сторону не изменилась.

Для решения проблем с незаконными мигрантами лидер общественного движения Тимофей Баженов выступил с предложением о внесении изменений в миграционное законодательство России. Если инициатива Баженова будет одобрена, в Россию смогут въехать на заработки только те иностранцы, за которых поручатся уже проживающие в нашей стране родственники или компания-работодатель. Эти новшества заставят иностранцев, прибывших на заработки, относится к законам нашей страны, в которую они приехали как гости, более ответственно.

Баженов уверен и в том, что государству требуется уделять пристальное внимание не только отслеживанию процессов въезда и выезда трудовых мигрантов, но и следить за бытовыми условиями, в которых они вынуждены жить. Не секрет, что именно высокая плотность проживания в непригодных для этого помещениях провоцируют межличностные конфликты среди приезжих.

«Жители домов вокруг стройки жалуются на поведение мигрантов по вечерам. Строители нередко занимают детские и спортивные площадки, громко разговаривают, неуважительно относятся к жителям столицы. Девушки и женщины боятся передвигаться по району в тёмное время суток. Считаю, что регулярное проведение рейдов позволит выявить очаги незаконной миграции, скрывающихся преступников и принести должный порядок в отношения москвичей и трудовых мигрантов», – выразил своё отношение к проблеме Тимофей Баженов.