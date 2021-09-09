Нижегородка: эко- район мегаполиса

Около 90% жителей столицы имеют доступ к паркам и скверам, площадь которых составляет 49% от всей территории российской столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва сохранила за собой статус самого зелёного мегаполиса в мире оставив позади Гонконг и Берлин. Около 90% её жителей имеют доступ к паркам и скверам, площадь которых составляет 49% от всей территории российской столицы. Такие данные по итогам ежегодных исследований привела консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Удержать лидерство в вопросе озеленения городского пространства помогли программы «Моя улица», «Мой район» и «Наше дерево». Благодаря им в Москве появилось несколько миллионов новых деревьев и кустарников.

Расширение «зелёных территорий» - один из важных векторов развития российской столицы. Лишь за последние 10 лет здесь было создано 30 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью около двух тысяч гектаров, 26 из них были образованы в 2020 году. Всего в столице насчитывается 136 памятников природы федерального и регионального значения.

При этом большой упор делается на локальное озеленение конкретных улиц и жилых массивов. К примеру, в рамках программы «Мой район», в Нижегородском районе будут благоустроены дворовые территории на 2-й и 3-й Карачаровской, Нижегородской улицах, Орехово-Зуевском проезде и Рязанском проспекте. Во дворах многоквартирных домов не только отремонтируют дороги и тротуары, приведут в порядок спортивные и детские площадки, но и проведут комплексное озеленение.

Развитию этого некогда индустриального района сейчас уделяется много внимания. Каждый год здесь появляются не только новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, торговые центры, но и рекреационные зоны. Отдельное внимание в последние годы уделяется озеленению района. В 2016 году был обновлён Народный парк на Перовском шоссе. Сделать полноценную зону отдыха там, где прежде только росли деревья и были протоптаны «народные» тропы, городские власти попросили сами жители района. В новом парке появились места для спокойного отдыха, спортивная зона, две детские площадки (для малышей 0-3 лет и ребят 3-7 лет), площадка для массовых мероприятий и открытая сцена, велодорожка, площадка для выгула собак. Также в парке возвели искусственную горку для любителей езды по пересеченной местности: зимой она превращается в склон для катания на санках и снегоходах. Отличительная особенность Народного парка – «Сад добрых имен», где любой житель Нижегородского может высадить дерево и внести свой вклад в озеленение района. Аналогичный «народный парк» был благоустроен на улице Нижегородской.

В скором будущем городские власти намерены разбить на территории района большой ландшафтный парк с собственным водоёмом, местами для отдыха, игр и занятий спортом. Предполагается, что он расположится в центральной части района рядом с жилыми домами.

У жителей периферии района тоже есть места для прогулок на природе. В восточной части Нижегородский район граничит с Перовским парком и обширным Кусковским лесопарком, площадь которого превышает 300 гектар. Севернее расположен Калитниковский пруд с озеленённой прибрежной зоной и сквером.

Для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе скоро появится ещё одна привлекательная локация. В западной части Нижегородского района девелопером COLDY будет создан общественный спортивный парк N’ice Park площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Эта свободная для посещения зелёная зона будет оснащена всем необходимым для проведения функциональных тренировок, занятий бегом, футболом, стритболом, воркаутом и другими популярными видами спорта. Утопать в зелени будет и территория, прилегающая к строящемуся жилищному комплексу N’ice Loft.

Экологичность и стремление окружить жильё природой – общая тенденция для современного московского строительства. При проектировке почти всех новых жилых кварталов учитывается близость к рекреационным зонам. И дело здесь не столько в эстетике, сколько в желании создать благоприятные для жизни условия. По усреднённым данным каждое взрослое дерево снабжает кислородом троих горожан. Кроме этого растения удаляют из воздуха пыль и вредные примеси: сероводород, оксиды азота, углерода и фтористого водорода, пары кислот. В атмосфере парковых зон на 60% меньше пыли и на 20–25% токсичных газов. Кроме того, озеленённые локации способствуют рассеиванию вредных примесей: благодаря им создаётся циркуляция тёплых и холодных масс, происходит проветривание территории. Кроны деревьев снижают уровень шума, создают прохладу и свежесть. А выделяемые ими фитонциды, убивают вредные бактерии.