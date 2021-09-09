Старт отопительного сезона в Москве 2021: Батареи начали включать по заявкам в детсадах, школах и больницах

Процедура запуска отопления в городе займет несколько дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень в этом году пришла в Москву строго по календарю. Сентябрь начался с похолодания, дождей и ветра. Горожане мёрзнут в квартирах и офисах. Поэтому коммунальщики решили не тянуть и уже включают отопление в социальных учреждениях по заявке. Первыми по традиции согреются детсады, школы и больницы.

«На сегодня поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, и такая работа уже проводится, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий».

По его словам, процедура запуска отопления в городе занимает несколько дней.

«Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток, - подчеркнул Петр Бирюков. - Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности».

К отопительному сезону коммунальные службы завершили масштабную подготовку города, как и планировали, точно в срок - до 1 сентября.

Напомним, по правилам отопление в Москве дают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Впрочем, коммунальщики все чаще действуют по погоде и с первым же похолоданием включают обогрев. К примеру, в 2019 году батареи в квартирах начали нагреваться с 23 сентября. А в 2020-м первыми с 20 сентября тепло получили детсады, школы и больницы. Затем с 28 сентября горячая вода в батареях зажурчала и в жилых домах с офисами