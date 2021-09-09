Сердобольная женщина обманула мужа, чтобы помочь незнакомке ввезти в Таджикистан 2 млн $ на благотворительность

Мошенники через соцсети выманили у людей "на благотворительность" 135 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курьезный случай произошел в конце августа на Святоозерской улице в Москве, где проживают супруги из Таджикистана 33-летний Анзор З. и 30-летняя Амира З (имена изменены). Мужчина работает торговым представителем в компании занимающейся оптовыми продажами и часто задерживается на работе, в то время как Амира занимается домашними делами.

Недавно супруга позвонила Анзору и слезно попросила его о помощи для ее сестры, которая проживает в родном Душанбе. По словам Амиры, ее родственнице срочно потребовались деньги, вопрос жизни и смерти. Анзор без раздумий перевел на продиктованный женой счет необходимые 135 тысяч рублей.

Спустя несколько часов мужчина решил позвонить жене и узнать, все ли хорошо с ее сестрой и помог ли его перевод. Тогда Амира призналась, что обманула мужа и на самом деле деньги предназначались другому человеку, оказавшемуся мошенником. Провинившаяся жена рассказала Анзору, что недавно в Фейсбуке познакомилась с некой девушкой по имени Ирина, которая проживает в Великобритании. У Ирины недавно скончался муж-миллионер, который оставил ей в наследство 2 000 000 $.

Огромное состояние Ирина решила не тратить на свои нужны, а отдать на благотворительность. По счастливой случайности ее выбор пал на родную страну Амиры. Ирина убедила женщину, что хочет пожертвовать 2 млн $ в фонд помощи сиротам Таджикистана и уже нашла специального человека, который в кейсе перевезет всю сумму наличными из Великобритании в Душанбе. Амира восхитилась такой щедрости незнакомки и всячески благодарила ее за внезапную помощь ее согражданам.

Спустя несколько дней Амире написал сам «курьер». Солидный мужчина сообщил, что смог вылететь из Лондона и вывезти кейс с долларами, однако на пограничном контроле в Таджикистане его задержали за ввоз крупной суммы денег. Судьба благотворительной операции оказалась под угрозой и только Амира теперь в силах помочь доделать доброе дело. По словам мужчины, он смог договориться с пограничниками и для въезда в страну ему всего-то и нужно, что заплатить «небольшой» штраф в размере 135 тысяч рублей. Наличных при себе у него нет, а дипломат с деньгами пока арестован. Поэтому теперь вся надежда на Амиру и деньги нужно перевести как можно скорее.

Амира очень прониклась рассказом мужчины и сочла своим долгом поспособствовать в благотворительной акции в поддержку своей страны. Женщина решила не объяснять всю историю мужу, а притвориться, что деньги нужны сестре. Когда перевод был совершен, мошенники заблокировали Амиру и больше на связь не выходили.

«В полицию обратился 33-летний Анзор З.* Мужчина рассказал, что его жена стала жертвой мошенников. Неизвестные под надуманным предлогом убедили женщину перевести 135 тыс. рублей на продиктованный счет. Своих средств у потерпевшей не оказалось и она обманула мужа, чтобы тот перевел необходимую сумму. Когда обман вскрылся, мошенники уже исчезли и перестали выходить на связь. Аферисты использовали оригинальную легенду обмана, не прибегая в этот раз к уже приевшимся «службам безопасности банка», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных аферистов, которые обманули и ограбили семью на 135 тыс. рублей.