в Москве дворник нашел новорожденную девочку в мусорном баке: «Пищала из кучи пакетов»

9 сентября дворник одной из многоэтажек на Литовском бульваре нашел в мусорном баке новорожденную девочку. Фото: ГСУ СК РФ по Москве.

Рано утром в четверг, 9 сентября, дворник одной из многоэтажек на Литовском бульваре, что на юго-западе Москвы услышал странный писк, который доносился из мусорного бака. Мужчина заглянул внутрь и когда звук стал только четче, стал открывать мусорные пакеты один за другим. Шок, но в одном из них он нашел ребенка.

- Это наворожённая девочка. По предварительным данным, она появилась на свет менее суток назад. С места происшествия она была доставлена в детскую больницу, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

По предварительным данным, девочка была рождена раньше срока, то есть была недоношенной. При этом новорожденная жизнеспособна. Скорее всего, роды прошли не в условиях стационара. Это удалось определить по состоянию пуповины младенца.

Сейчас родителей малышки, которым светит уголовное дело, ищет полиция. Судя по внешности ребенка, ее мама и папа могут приезжими из средней Азии.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавила Юлия Иванова, официальный представитель столичного СК.

Тем временем полиция уже изучила записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших жилых домах.