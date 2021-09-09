Кошки и собаки ищут любящих хозяев: в Москве пройдет акция «В добрые руки»

На Тверском бульваре москвичи смогут познакомиться с собаками и кошками, которые живут в приютах, но ищут любящих хозяев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице с 10 по 19 сентября пройдет акция «В добрые руки». На Тверском бульваре москвичи смогут познакомиться с собаками и кошками, которые живут в приютах, но ищут любящих хозяев.

- Специалисты и волонтеры фондов помощи животным проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В акции примут участие фонды помощи животным «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и другие. Москвичи смогут пообщаться с зоологами, узнать о конкретных животных.

- Для тех, кто собирается взять собаку или кошку, предусмотрена специальная зона, где можно будет пообщаться или погулять с животными. Сделать это можно в любой день с 11.00 до 19.00, - рассказали организаторы.

На акцию приглашают прийти и с собственными питомцами. На кинологической площадке будут обучать основам дрессировки. Собакам и кошкам сделают укладку, процедуру по уходу за ушами и когтями – все это в зоне груминга. К тому же питомцам будет интересно пройти полосу препятствий.

- Если у владельцев питомцев есть вопросы к ветеринарам, то их можно будет задать в мини-ветклинике на колесах. Специалисты смогут провести клинический осмотр и сделать УЗИ, а также осуществить бесплатную вакцинацию против бешенства, - рассказали организаторы.

На площадках также будут небольшие прилавки с аксессуарами для животных, средствами для ухода, лакомствами и игрушками.

Где: Тверской бульвар. Станция метро «Чеховская».

Когда: с 10 по 19 сентября 2021 года, с 11.00 до 19.00. Лекторий будет открыт с 15.00 до 19.00 (в будние дни), с 12.00 до 19.00 (по выходным). Занятия с кинологами в будние дни пройдут с 15.00 до 19.00, в выходные — с 14.00 до 19.00.

Стоимость: бесплатно.