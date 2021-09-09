Двое воров попали на видео, когда пролезали в 40-сантиметровую дыру в стене магазина

Воры протиснулись внутрь через отверстие справа.

Несколько дней назад, хозяин одного из рыболовных магазинов в подмосковном Голицино стал жертвой грабителей. Придя утром в магазин мужчина как обычно открыл дверь и вошёл внутрь. Но несмотря на то, что дверь всю ночь была заперта, внутри помещения за несколько часов его отсутствия многое изменилось. Всюду были разбросаны коробки, товары, а касса была пуста. Мужчина понял, что в магазине побывали грабители, но не сразу смог догадаться, как они попали внутрь. Всё встало на свои места, когда он просмотрел записи видеокамер. На них двое грабителей вылезают прямо из стеллажа с коробками. Отодвинув его, хозяин магазина обнаружил в стене дыру, которая вела на улицу. О случившемся мужчина сообщил в полицию.

— Они вскрыли стену со стороны улицы, и через эту небольшую дыру пробрались внутрь. Взяли деньги из кассы, пневматическую винтовку и 5 дорогих спиннингов. — говорит хозяин магазина

Вскоре оперативники прибыли, осмотрели место происшествия и замерили диаметр отверстия в стене. Полицейские признались, что если бы камеры магазина не зафиксировали грабителей, то они бы ни за что не поверили, что двое взрослых мужчин смогли бы пролезть в такое маленькое отверстие.

— С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы перчаток и обуви, шапку и шуруповёрт, которые грабители оставили в магазине. Сейчас их личности устанавливаются, — сообщил источник kp.ru.

По факту кражи в полиции уже завели уголовное дело.