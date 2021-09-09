Собянин: «Безработица в Москве упала практически до докризисного уровня»

Мэр столицы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус изменил мир. Особенно сильно вирус встряхнул не только здравоохранение, но и экономику городов и стран. Многие люди остались без работы. Москву эта проблема тоже не обошла стороной. Во время пандемии столичные власти провели модернизацию системы трудоустройства.

«Безработица прошла по всей стране и Москва не была исключением, - сказал сегодня, 9 сентября, мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов в Гостином Дворе. - Планы по модернизации системы труда в Москве - мы с министром труда посещали наши офисы, смотрели, как они работают - в тот период это оказалось то, что надо. Мы перевели практически весь фронт-офис «Мои документы» в системе МФЦ, где они стали открытыми и доступными. При этом уменьшили бюрократию, количество документов, которые необходимо сдавать, обеспечили связь с работодателями, создали специализированные центры по помощи молодежи, многодетным. А для тех, кто уже давно не работает, - оказание психологической помощи, поддержки и перепрофилирования. И буквально за 1,5 года были трудоустроены четверть миллиона человек».

По его словам, уровень безработицы в Москве почти приблизился к тем показателям, которые были до кризиса, связанного с пандемией.

«Сегодня, конечно, не только благодаря этим мерам, но и восстановлению экономики, безработица в Москве упала практически до докризисного уровня», - заявил мэр.

При этом Собянин напомнил, что офисы «Мои документы» продолжают работать в Москве, как обычно. Даже в пандемию помощь жителям в социальных структурах почти не сократилась. Более того, многие процедуры упрощаются. «В этом году перевели практически 90% всех социальных услуг в электронный вид», - сказал Собянин.

В своём выступлении на форуме мэр также отметил, что серьёзные изменения коснулись и столичной системы здравоохранения. По его мнению, этому способствовала пандемия коронавируса, когда пришлось перезагрузить всю медицинскую помощь в сжатые сроки - за несколько месяцев. При этом в городе продолжается расширение онкологической службы.

«В Москве сегодня созданы шесть мощных онкоцентров, включающих в себя мощность современной лаборатории, многие из которых созданы с нуля, - сказал Собянин. - В онкодиспансерах создана связь с амбулаторным звеном, сеть онкопомощников, которые ведут больного от первых признаков заболеваний до окончания всех сложных процедур и реабилитации. Сегодня этой помощью воспользовались около 20 тысяч больных буквально за несколько месяцев».