Тимофей Баженов: «В новостройках 40% площади дворов нужно выделять под зелёные насаждения»

Тимофей Баженов

По мнению инициаторов, вместе с жилыми новостройками строительные компании должны сдавать в эксплуатацию и общественные объекты: дороги, больницы, детские сады, школы, спортивно-оздоровительные комплексы и прочее. Тимофей Баженов считает, что помимо объектов инфраструктуры во дворах жилых домов не менее 40% необходимо отдать под озеленение.

Лидер общественного движения Тимофей Баженов подчеркнул актуальность проблемы: «Простоять минут сорок в автомобильной пробке на узкой дорожке при выезде из микрорайона-новостройки, чтобы отвезти ребёнка в детский сад, школу или добраться до ближайшего супермаркета… Как это знакомо тысячам россиян-новосёлов, которым застройщики обещали сдать всю необходимую транспортную и социальную инфраструктуру параллельно или вскоре после заселения в новые квартиры. К сожалению, федеральное законодательство до сих пор не обязывает девелопера строить дороги, магазины, поликлиники, детские сады и школы при возведении жилья. Из-за лакун в законах застройщик может «уговорить» чиновников, которые дают разрешение на строительство, не обременять его «дополнительными» расходами».

Журналист обеспокоен вопросом, что новое законодательство может повлечь за собой повышение цен на недвижимость. Чтобы этого избежать, считает Баженов, необходимо заранее проработать алгоритм взаимодействие застройщиков и местных властей по созданию социальных объектов.

Координатор экологического направления «Молодежки ОНФ» считает, что при строительстве новостроек необходимо не менее 40% площади дворов выделять под зелёные насаждения.

«На мой взгляд, в Москве также было бы уместно ввести нормативы на ограничение этажности жилой застройки, чтобы избежать перенаселения жилых микрорайонов», – подчеркнул Тимофей Баженов. Журналист высказал предположение, что в силу своей актуальности новый законопроект может быть утверждён новым составом нижней палаты российского парламента уже этой осенью.