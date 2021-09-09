В Зеленограде реконструируют футбольное поле

Футбольное поле с инфраструктурой полностью обновят в Зеленограде. Еще одна тренировочная площадка будет полностью оснащена для матчей и местных чемпионатов. Фото: mos.ru

Футбольное поле с инфраструктурой полностью обновят в Зеленограде. Еще одна тренировочная площадка будет полностью оснащена для матчей и местных чемпионатов.

«В здании административно-бытового корпуса будущего футбольного поля в Зеленограде на 70% завершено устройство внутренних инженерных систем, также идут отделочные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - До конца этого месяца строители планируют завершить фасадные работы. В рамках реконструкции футбольного поля завершается восстановление системы его обогрева».

На участке общей площадью 1,42 гектара разместится футбольное поле с трибунами на 147 мест. На нем можно будет проводить учебно-тренировочные занятия окружного, регионального и межрегионального уровня. Размер игрового поля - 100х65 квадратных метров. Покрытие игровой зоны сделают из искусственных материалов. А подогрев поля подключат через индивидуальный тепловой пункт. Рядом построят также здание административно-бытового комплекса и крытую стоянку для специализированной техники.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - добавил Рафик Загрутдинов. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих».