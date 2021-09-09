Бабье лето в Москве в 2021 году будет коротким и “ненастоящим”

Бабьего лета москвичи очень ждут. И оно уже, считай, пришло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало осени в Москве выдалось очень холодным – и это не эмоции, а вполне конкретные цифры: средняя температура за перву декаду сентября почти на 4 градуса ниже климатической нормы. Так что бабьего лета москвичи очень ждут. И оно уже, считай, пришло – в пятницу днем будет +20 градусов.

Однако синоптики в свои же оптимистичные прогнозы добавляют ложку дегтя. И называют потепление в этот уикэнд “псевдо”, или “ненастоящим” бабьим летом. Почему? Во-первых, возвращение тепла будет очень коротким. А во-вторых, бабье лето в идеале должно быть сухим и солнечным. А сейчас почти каждый день, за исключением субботы, возможны небольшие дожди. Ну ничего! Зато тепло: в субботу Гидрометцентр России обещает +21 градус, в воскресенье +23 градуса, а пик потепления придется на понедельник, 13 сентября, когда воздух прогреется до +24 градусов.

- Успевайте насладиться теплом, езжайте на дачу, идите в парки! Со вторника вновь ждем похолодания, - не радует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Во вторник, 14 сентяюря, днем уже не выше +18 и дождь, со среды и до следующих выходных +11...+16 градусов, в основном пасмурно, с небольшими дождями. Ночи тоже будут прохладными, +8...+10 градусов. И до 21 сентября в предварительных прогнозах следующей волны потепления не видно.

Что ж, надеемся на последнюю декаду сентября, может, случится еще и настоящее бабье лето, длинное и солнечное!