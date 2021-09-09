Не хотел стоять в пробке и погнал по «выделенке»: задержан москвич, который снял номера с «Мерседеса»

В интернет попало видео, на котором москвич на черном «Мерседесе» выходит из машины, снимает госномера, кладет их в салон и выезжает на «выделенку».

В интернет попало видео, на котором москвич на черном «Мерседесе» выходит из машины, снимает госномера, кладет их в салон и выезжает на «выделенку». В это время другие водители продолжают стоять в пробке. Хитрого автомобилиста в соцсетях осудили.

- Вот эти мажоры на «Мерседесах».. Думают, что им все можно, - обсуждали в интернете.

Однако все водители равны на дорогах Москвы. И не важно на каком автомобиле передвигаться. Видео заинтересовало сотрудников Госавтоинспекции. Они нашли (по те самым номерам) водителя и задержали.

- Вы знаете почему вы задержаны? – спросил сотрудник ГИБДД по Москве.

- Да, знаю. Я ехал по проспекту Андропова. Я торопился очень сильно. Я вышел из машины и совершил ошибку – снял номера и погнал по выделенной полосе, - ответил водитель.

Мужчина не хотел стоять в пробке. В свое оправдание он сказал, что «некрасиво поступил» и «больше никогда не будет так делать».

Однако за нынешнее поведение и езду без номеров ему придется отвечать в суде. В Госавтоинспекции составили несколько административных протоколов: за выход на проезжую часть, за управление без регистрационных знаков, за движение по полосе для автобусов и такси.

- К тому же обнаружилось, что у водителя не было при себе свидетельства о регистрации транспортного средства. И он уже привлекался за чрезмерную тонировку стекол, однако законное требование сотрудника полиции не выполнил, - рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

Водителю за езду без номеров грозит лишение прав на срок до трех месяцев, а за невыполнение требования сотрудника полиции (убрать тонировку стекол) – арест до 15 суток. Решение будет принято в суде Москвы.