В Москве пьяный помощник прокурора угрожал таксисту расправой: "Знаешь, кто я? Лучше вези"

В соцсетях ранее появилась видеозапись, на которой сотрудник прокуратуры оскорбляет водителя такси, бьет его по лицу удостоверением и угрожает расправой

Помощника прокурора Москвы, который в нетрезвом состоянии напал на таксиста, уволили со службы. Об этом kp.ru подтвердили в пресс-службе ведомства.

- По результатам служебной проверки он уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

В соцсетях ранее появилась видеозапись, на которой сотрудник прокуратуры оскорбляет водителя такси, бьет его по лицу удостоверением и угрожает расправой.

Все началось с того, что пьяный помощник прокурора вызвал такси. Для себя и своих друзей. Машина остановилась немного в друном месте.

- Лучше подъезжай сюда по-хорошему. Ты знаешь, кто я? - стал говорить водителю клиент.

Мужчина еле стоял на ногах, но продолжал возмущаться, что таксист остановился слишком далеко, по его мнению, от указанной точки.

- Там остановка автомобилей запрещена, - пытался объяснить таксист.

Клиенты были пьяны. Они оба кричали. Сели в машину и продолжили отчитывать водителя.

- Но мне пришел бы штраф. Вы его будете оплачивать? - спросил таксист.

- Я тебе разрешил, значит, можно, - аргументировал помощник прокурора.

После "пьяных" разбирательств таксист отказался везти неадекватную компанию. Тогда представитель власти стал демонстрировать свои документы, бить удостоверением по лицу водителя. В это время в салоне машины была включена камера.

- Куда будешь жаловаться? В полицию? Да, это его поднадзорный орган, - смеялся друг.

- Ты что еще стоишь? Давай быстрее. Что значит не поедешь, я тебе сейчас тут голову сломаю, - угрожал помощника прокурора.

Водитель испугался и молча поехал по указанному адресу. А следом отказался брать заказы и поехал в отделение полиции. Дело передали и в прокуратуру, начали проверку. За это время протрезвевший представитель власти попытался связаться с водителем и извиниться. В прокуратуре же быстро приняли решение и уволили сотрудника, порочащего честь прокурорского работника.

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