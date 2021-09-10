Заммэра Максим Ликсутов: Пересадочных станций между МЦК и метро стало больше почти в два раза

Московское центральное кольцо (МЦК) отмечает 5-летие. Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Сегодня, 10 сентября, Московское центральное кольцо (МЦК) отмечает 5-летие. Все эти годы скоростной маршрут продолжает развиваться.

«Когда мы только запустили МЦК, можно было пересесть только на 14 станций метро и 6 станций пригородного железнодорожного сообщения, - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - А сейчас, спустя всего лишь пять лет, на МЦК целых 26 пересадок на станции метро и на 10 железнодорожных станций, четыре из которых D1 и D2 пригородный железнодорожный транспорт. И мы продолжим интегрировать общественный транспорт Москвы в единый транспортный каркас. Эта задача, которую нам поставил мэр Москвы».

Напомним, раньше отправиться в аэропорты можно было только с железнодорожных вокзалов. Теперь станции МЦК также помогают пассажирам быстро доехать до этих пунктов назначения.

Например, на ТПУ Верхние Котлы и Окружная, Шелепиха и Деловой центр (пересадка на станцию Тестовская МЦД-1) можно пересесть на поезда «Аэроэкспресс» до аэропортов Домодедово и Шереметьево соответственно. Эти остановки стали первыми промежуточными.