Полностью оснащенный для тренировок и чемпионатов комплекс смогут посещать профессионалы и любители. Фото: stroi.mos.ru

Спортивных площадок в столице становится все больше. Среди них есть и парковые уличные зоны с тренажёрами, и районные физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), и крупные центры международного уровня. Одним из масштабных проектов стал Центр самбо и бокса в «Лужниках».

«В Москве строится дворец единоборств, уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня - центр бокса и центр самбо, - сказал сегодня, 10 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках». - Надеюсь, строительство объекта будет в ближайшее время закончено, и в первом полугодии следующего года он уже примет первые соревнования и первых спортсменов».

По его словам, в центрах разместятся тренировочные залы, в которых можно будет проводить соревнования, в том числе и мировые чемпионаты.

«Помимо этого, для спортсменов будет создана вся инфраструктура - тренажерные залы, бассейны, игровые залы, - отметил мэр. - Уникальный объект, надеюсь, понравится и привлечет внимание десятков тысяч людей, которые занимаются в Москве этими видами спорта. Принято решение о включении самбо в олимпийский вид спорта. Я думаю, что Москва внесет свой вклад и подарит всем жителям, любителям спорта новые победы и новые интересные соревнования».

Центр самбо и бокса в «Лужниках» откроется до середины 2022 года. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО СТРОЯТ

Центр самбо и бокса займёт здание в 7 этажей (+1 подземный) площадью 45,6 тысячи квадратных метров. Два корпуса - для самбо и бокса - разместят под одной крышей и объединят общим фасадом. При этом они будут работать независимо друг от друга - с отдельными входами, парковками и т.д.

Фишка здания - зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят зрителям наблюдать за тренировками даже с улицы. Такое архитектурное решение используется впервые в спортивном сооружении.

В Международном центре самбо появятся:

- зал для соревнований на 3 ковра с трибунами на 1 600 зрителей и VIP-ложа на 40 человек;

- тренировочный зал на 3 борцовских ковра;

- спортивно-оздоровительный бассейн 25х11 метров на 6 дорожек;

- сауна и хамам;

- медико-восстановительный центр (физиотерапевтический, процедурный, массажный и диагностический кабинет, зал ЛФК);

- универсальный тренажерный зал на 60 тренажеров;

- универсальный спортивный зал по игровым видам спорта 30х18 метров (баскетбол, волейбол, бадминтон);

- конференц-зал на 200 человек;

- администрация, комнаты отдыха.

Одним из масштабных проектов стал Центр самбо и бокса в «Лужниках». Фото: stroi.mos.ru

В Центре бокса:

- зал для соревнований на 2 ринга с трибунами на 2 000 зрителей и местами для инвалидов, а также VIP-ложа на 40 человек;

- тренировочный зал на 3 боксёрских ринга;

- спортивно-оздоровительный бассейн 25х11 метров на 6 дорожек;

- сауна и хамам;

- медико-восстановительный центр (физиотерапевтический, процедурный, массажный и диагностический кабинет, зал ЛФК);

- универсальный тренажерный зал на 60 тренажеров;

- универсальный спортивный зал по игровым видам спорта 30х18 метров (баскетбол, волейбол, бадминтон);

- конференц-зал на 200 человек.

В здании откроют подземную парковку на 108 машиномест.

ва корпуса - для самбо и бокса - разместят под одной крышей и объединят общим фасадом. При этом они будут работать независимо друг от друга - с отдельными входами, парковками и т.д. Фото: stroi.mos.ru

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве занимаются:

- самбо - свыше 47 тысяч детей и взрослых;

- боксом - более 29 тысяч детей и взрослых.

В городе работают:

- 145 спортивных залов для самбистов;

- 329 спортивных залов для боксеров.