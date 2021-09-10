В Москве таксист спас трехлетнего мальчика, который ночью ушел из дома в одной пижаме

Московский таксист спас мальчика, страдающего аутизмом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мальчишку в пижаме, которому на вид не больше трех лет, в четвертом часу ночи на улице Гончарова, что в Бутырском районе Москвы, заметил водитель такси. Пацан босиком шел вдоль дороги без взрослых и выглядел явно потерянно. Мужчина проехать мимо не смог и попытался помочь ребенку.

- Водитель такси вызвал сотрудников полиции. Но на контакт ребенок не шел. Он не смог назвать ни свою фамилию, ни адрес квартиры. Тогда мальчика увезли в детскую больницу, - сообщили kp.ru в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Уже там выяснилось, что ребенка ищут родители. Ночью они спохватились о его пропаже и сразу написали заявление. Оказалось, что из квартиры трехлетний мальчик ушел без ведома взрослых. Он сам сумел открыть входную дверь и тихонько проскользнуть мимо спящей матери.

А вот поводом для такого поступка стала болезнь. Ребенок с рождения страдает аутизмом. Но, несмотря на это, его маме придется отвечать за халатность. Сейчас идет проверка, после которой против женщины могут возбудить дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей».

По словам мамы мальчика, в ту ночь она спала в другой комнате и именно поэтому не смогла предотвратить побег ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известная писательница скончалась в Москве

Елене Котляр было 85 лет (подробности)