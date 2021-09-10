На востоке Москвы построят взрослую поликлинику

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В районе Измайлово на востоке столицы в скором времени откроется новая поликлиника для взрослых.

«Здание на 750 посещений в смену разместится на Измайловском проспекте, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Открытие планируется в следующем году. Сейчас возводится надземная часть здания».

Медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. То есть в этой поликлинике пациенты смогут получить специализированную высококвалифицированную медико-санитарную помощь с использованием современного высокотехнологического оборудования, расходных материалов и медикаментов.

Поликлиника возводится по новому стандарту оснащения поликлиник «Московский стандарт +». При этом и дизайн фасадов также будет выполнен с учетом единой концепции, разработанной для программы «Новый московский стандарт поликлиник».

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала по «Новому московскому стандарту поликлиник», утвержденному мэром Москвы Сергеем Собяниным, - отметил Рафик Загрутдинов. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».