Водоробус, который идёт на восток: в Москве продемонстрировали транспорт будущего

Электробус «Сitymax-12», работающий «на водородных топливных элементах» Фото: Павел КЛОКОВ

Когда слышишь выражение «транспорт будущего», невольно представляешь себе звездолёт, летящий на третьей космической скорости где-нибудь на краю Солнечной системы. Или какую-нибудь будку, способную телепортировать человека на любое расстояние. Или хотя бы реактивный рюкзак, на котором из Москвы до Питера можно домчать быстрее любого «Сапсана».

Однако - не всё так сразу.

Прогресс и так не стоит на месте. Когда-то - наряду с бензином - в качестве топлива автомобилисты использовали спирт, керосин. Потом солярку и газ. Ещё позже наладили массовое производство электромоторов, ездить на которых нынче очень модно (экологически чистый транспорт). И вот теперь очередной этап - водородное топливо.

Принцип действия таков.

H2 вступает в реакцию с кислородом, в результате чего на борту транспортного средства вырабатывается электроэнергия. Что называется, не отходя от кассы. При этом электробус имеет в данном случае гораздо больший запас автономного хода (максимальное расстояние, которое машина может пройти без заправки или подзарядки, - прим. авт). Если у обычных электробусов, которые курсируют сейчас по Москве, он составляет около 200 км, то у модели, работающей на водороде, это будет, как минимум, 350 км.

«ПОКА ИДУТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»

Стенды Международной выставки коммерческих автомобилей, которая проходит в Москве уже в 16-й раз (в 3-м павильоне «Крокус Экспо», ст. м. «Мякинино», закрывается в субботу - 11 сентября), лично мне напоминают витрины «Детского мира», только все эти сияющие игрушки - автобусы, внедорожники, минивэны, прицепы, фургоны, краны, вездеходы - почему-то очень большие, а среди посетителей - вместо детей - всё больше взрослых серьёзных мужчин.

После многочисленных тестов и испытаний эту модель (или похожую) ещё доведут до ума, о чём несколько дней назад рассказал журналистам и читателям kp.ru мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Павел КЛОКОВ

Они приезжают на это мероприятие из разных городов страны и ближайшего зарубежья для того, чтобы заключить контракты с коллегами, передать им свой опыт (или наоборот - позаимствовать), а также презентовать собственные наработки.

До или после официальных переговоров эти люди стоят, как правило, кружками - в строгих костюмах. И, держа за спиной кожаную сумку (или борсетку), поливают автомобильными словечками. Всякими «дефлекторами», «ресиверами», «редукторами». И прочими радостями.

А мы направляемся к стендам «ГАЗа», где нас ждёт тот самый электробус «Сitymax-12», работающий «на водородных топливных элементах». После многочисленных тестов и испытаний эту модель (или похожую) ещё доведут до ума, о чём несколько дней назад рассказал журналистам и читателям kp.ru мэр Москвы Сергей Собянин.

- Столица, - сообщил он, - участвует в этом эксперименте. Но о промышленном массовом производстве говорить пока рановато.

Заходим внутрь. Салон такой же, как и в других электробусах. Рядом с дверьми - валидаторы. Wi-Fi, кондиционеры, USB-зарядки - всё есть. На центральной площадке - место для собаки-поводыря и велосипеда. Спереди - два огнетушителя «Ратоборец». На верхней боковой панели надпись крупными буквами - «Made in Russia».

Вот и всё.

То есть для пассажира, по сути, ничего и не изменится. Какая ему разница, отчего колёса приходят в движение - от мощных батарей или химического процесса, основанного на водороде (газовые баллоны установлены на крыше). Кстати, в «Сitymax-12» электробатареи также присутствуют - они будут выполнять вспомогательную функцию (например, в том случае, если рядом не окажется водородной заправки).

Цена вопроса пока не раскрывается, но, по данным «КП», производить водоробусы стоит дороже, чем обыкновенные электробусы (как минимум, в два раза).

При этом, как мы уже сказали, у нового образца больше запас хода - 350 км (это главное преимущество).

Кроме этого:

- такая же высокая экологичность (выбросов в атмосферу нет никаких, кроме водяного безвредного пара);

- самая современная мультиплексная система, контролирующая параметры т/с и передающая эти данные в автопарк;

- плюс система контроля состояния водителя.

На той же выставке была представлена «ГАЗель», которая также работает на водородном топливе. Фото: Павел КЛОКОВ

ТТХ Сitymax-12 (водоробус)

Количество мест - 85 (34 из них сидячие);

Полная масса - 18 тонн;

Минимальный радиус разворота - 11,5 м;

Максимальная скорость - 70 км/ч;

Система отопления - электрическая;

Запас хода - 350 км.

ОФИЦИАЛЬНО

Разработать автобус на водороде Правительству РФ поручил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в декабре прошлого года. И сделать это нужно к 2023 году.

КСТАТИ

На той же выставке была представлена «ГАЗель», которая также работает на водородном топливе. Принцип действия тот же самый - водород попадает в топливный элемент, вступает в реакцию с кислородом и преобразуется в электрическую энергию. Пассажировместимость - 22 человека. В качестве плюсов конструкторы выделяют компактность «ГАЗели», которая позволяет легко маневрировать на загруженных улицах, экологичность, низкий уровень пола, широкие двери, а также систему «книлинг» для маломобильных пассажиров.

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