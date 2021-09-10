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Общество10 сентября 2021 15:41

Водоробус, который идёт на восток: в Москве продемонстрировали транспорт будущего

И это не какие-нибудь макеты, а реально работающие образцы
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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Электробус «Сitymax-12», работающий «на водородных топливных элементах»

Электробус «Сitymax-12», работающий «на водородных топливных элементах»

Фото: Павел КЛОКОВ

Когда слышишь выражение «транспорт будущего», невольно представляешь себе звездолёт, летящий на третьей космической скорости где-нибудь на краю Солнечной системы. Или какую-нибудь будку, способную телепортировать человека на любое расстояние. Или хотя бы реактивный рюкзак, на котором из Москвы до Питера можно домчать быстрее любого «Сапсана».

Однако - не всё так сразу.

Прогресс и так не стоит на месте. Когда-то - наряду с бензином - в качестве топлива автомобилисты использовали спирт, керосин. Потом солярку и газ. Ещё позже наладили массовое производство электромоторов, ездить на которых нынче очень модно (экологически чистый транспорт). И вот теперь очередной этап - водородное топливо.

Принцип действия таков.

H2 вступает в реакцию с кислородом, в результате чего на борту транспортного средства вырабатывается электроэнергия. Что называется, не отходя от кассы. При этом электробус имеет в данном случае гораздо больший запас автономного хода (максимальное расстояние, которое машина может пройти без заправки или подзарядки, - прим. авт). Если у обычных электробусов, которые курсируют сейчас по Москве, он составляет около 200 км, то у модели, работающей на водороде, это будет, как минимум, 350 км.

«ПОКА ИДУТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»

Стенды Международной выставки коммерческих автомобилей, которая проходит в Москве уже в 16-й раз (в 3-м павильоне «Крокус Экспо», ст. м. «Мякинино», закрывается в субботу - 11 сентября), лично мне напоминают витрины «Детского мира», только все эти сияющие игрушки - автобусы, внедорожники, минивэны, прицепы, фургоны, краны, вездеходы - почему-то очень большие, а среди посетителей - вместо детей - всё больше взрослых серьёзных мужчин.

После многочисленных тестов и испытаний эту модель (или похожую) ещё доведут до ума, о чём несколько дней назад рассказал журналистам и читателям kp.ru мэр Москвы Сергей Собянин.

После многочисленных тестов и испытаний эту модель (или похожую) ещё доведут до ума, о чём несколько дней назад рассказал журналистам и читателям kp.ru мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Павел КЛОКОВ

Они приезжают на это мероприятие из разных городов страны и ближайшего зарубежья для того, чтобы заключить контракты с коллегами, передать им свой опыт (или наоборот - позаимствовать), а также презентовать собственные наработки.

До или после официальных переговоров эти люди стоят, как правило, кружками - в строгих костюмах. И, держа за спиной кожаную сумку (или борсетку), поливают автомобильными словечками. Всякими «дефлекторами», «ресиверами», «редукторами». И прочими радостями.

А мы направляемся к стендам «ГАЗа», где нас ждёт тот самый электробус «Сitymax-12», работающий «на водородных топливных элементах». После многочисленных тестов и испытаний эту модель (или похожую) ещё доведут до ума, о чём несколько дней назад рассказал журналистам и читателям kp.ru мэр Москвы Сергей Собянин.

- Столица, - сообщил он, - участвует в этом эксперименте. Но о промышленном массовом производстве говорить пока рановато.

Заходим внутрь. Салон такой же, как и в других электробусах. Рядом с дверьми - валидаторы. Wi-Fi, кондиционеры, USB-зарядки - всё есть. На центральной площадке - место для собаки-поводыря и велосипеда. Спереди - два огнетушителя «Ратоборец». На верхней боковой панели надпись крупными буквами - «Made in Russia».

Вот и всё.

То есть для пассажира, по сути, ничего и не изменится. Какая ему разница, отчего колёса приходят в движение - от мощных батарей или химического процесса, основанного на водороде (газовые баллоны установлены на крыше). Кстати, в «Сitymax-12» электробатареи также присутствуют - они будут выполнять вспомогательную функцию (например, в том случае, если рядом не окажется водородной заправки).

Цена вопроса пока не раскрывается, но, по данным «КП», производить водоробусы стоит дороже, чем обыкновенные электробусы (как минимум, в два раза).

При этом, как мы уже сказали, у нового образца больше запас хода - 350 км (это главное преимущество).

Кроме этого:

- такая же высокая экологичность (выбросов в атмосферу нет никаких, кроме водяного безвредного пара);

- самая современная мультиплексная система, контролирующая параметры т/с и передающая эти данные в автопарк;

- плюс система контроля состояния водителя.

На той же выставке была представлена «ГАЗель», которая также работает на водородном топливе.

На той же выставке была представлена «ГАЗель», которая также работает на водородном топливе.

Фото: Павел КЛОКОВ

ТТХ Сitymax-12 (водоробус)

Количество мест - 85 (34 из них сидячие);

Полная масса - 18 тонн;

Минимальный радиус разворота - 11,5 м;

Максимальная скорость - 70 км/ч;

Система отопления - электрическая;

Запас хода - 350 км.

ОФИЦИАЛЬНО

Разработать автобус на водороде Правительству РФ поручил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в декабре прошлого года. И сделать это нужно к 2023 году.

КСТАТИ

На той же выставке была представлена «ГАЗель», которая также работает на водородном топливе. Принцип действия тот же самый - водород попадает в топливный элемент, вступает в реакцию с кислородом и преобразуется в электрическую энергию. Пассажировместимость - 22 человека. В качестве плюсов конструкторы выделяют компактность «ГАЗели», которая позволяет легко маневрировать на загруженных улицах, экологичность, низкий уровень пола, широкие двери, а также систему «книлинг» для маломобильных пассажиров.

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