«Накануне ели арбуз»: в Москве бабушка и ее 15-летняя внучка погибли от отравления

По словам пациентов, накануне он вместе ели арбуз Фото: Михаил ФРОЛОВ

В обстоятельствах отравления целой московской семьи сейчас разбираются следователи. В больницу 8 сентября попала 38-летняя москвичка, ее 15-летняя дочка и мама-пенсионерка. У всех были одинаковые симптомы: высокая температура, диарея, рвота. Врачи поставили диагноз – отравление, но состояние всех троих быстро ухудшалось.

- Бабушка и внучка скончались в реанимации. Тела направлены на экспертизу, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.- Причины смерти будут установлены в ближайшее вермя.

Мама девочки-подростка сейчас в тяжелом состоянии. Женщина находится в реанимации. Еще во время госпитализации всех троих опросили врачи. По словам пациентов, накануне он вместе ели арбуз, купленный в магазине у дома. Эту же версию отравления подтвердил глава семейства. В тот день мужчина был в командировке и стал единственным членом семьи, который не ел подозрительный арбуз.

Впрочем, в холодильнике семьи нашли и другие потенциально опасные продукты. Это в том числе и консервированные грибы.

- Продукты направлены на экспертизу, - добавил источник «КП».

ОФИЦИАЛЬНО

Отравление арбузом проверят в рамках уголовного дела, об этом сообщили в столичном СК.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребёнок, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве. - В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу.