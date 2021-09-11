Музей лего открыли в Москве: стоимость экспозиции 10 млн рублей

В музее создали уникальный лего-город. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фанатов конструкторов Lego в мире сотни тысяч. Складывать машины, роботов и целые города любят не только взрослые, но и дети. Уместить дома все варианты – просто невозможно, но теперь появилась возможность посмотреть редкие и самые современные конструкторы в одном месте. В Москве открыли музей с одной из самых больших коллекций лего в Европе.

Редкие экспонаты

Музей называется Brick Star. Находится в «Неглинной галерее». Нас встречает молодой парень. Представляется Даней. Нет, это не Милохин. Но тоже блогер.

- Буду вашим проводником в мир лего. У нас получилась классная экспозиция. Мы собирали ее почти полгода, и вот готовы показать, - говорит 19-летний Даниил Соколов.

- Вы гид по музею?

- Можно и так сказать, но и основатель.

- То есть это ваши конструкторы? Так сказать, принесли из дома?

- Да, около 60% - моя личная коллекция.

Основатель музея Даниил Соколов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огромное количество фигур из лего в одном месте впечатляет. Общий вес коллекции - 3 тонны, потрачено - 10 млн рублей.

- Самый дорогой конструктор «Сокол тысячелетия» - сейчас его цена достигает около 500 тысяч рублей. Среди моделей есть редкие экземпляры из Великобритании, США и Австралии. Есть внедорожник 1972 года, экспонаты из серии Гарри Поттер. При этом есть модели 2021 года – печатная машинка (такая же была у основателя лего Оле Кирка Кристиансена), шахматы. А еще есть редкие фигурки с американского фестиваля Comic Con, - рассказывает Даниил Соколов.

Современные шахматы – из 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центром экспозиции стал огромный трехуровневый лего-город. Это не конкретный город, но в нем можно увидеть район Монако и Версаля, здесь есть пальмы и елочки, а также район Кузнецкого моста и Манежной площади в Москве. В лего-городе есть уличное освещение, по железной дороге сквозь тоннель ездит поезд, есть колесо обозрения.

- Тут даже есть лего-человечки. А какое количество «жителей»?

- Около 1000. Общая площадь города – 24 квадратных метра. Для создания потребовалось больше 200 тысяч деталей, - говорит Даниил Соколов.

Среди экспонатов много редких конструкторов лего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше, чем игрушка

Каждая фигура в музее имеет свою историю и воспоминания. Сотрудники говорят, что некоторые фанаты лего проводят тут по пять часов, рассматривая все детали. Кого-то привлекают люксовые машины, кого-то архитектура – здесь есть Эйфелева башня, Сиднейская опера, Колизей (9000 деталей), замок Хогвартс. Кто-то фанатеет от кораблей пиратов Карибского моря, от башен из «Властелина колец», от «Звездных войн» или мастерской Железного человека из «Марвел».

- Помните свой первый конструктор?

- Да. Мне было 5 лет. Родители подарили мне на День рождения. Это была строительная машинка. Точно помню, что зеленого цвета. По-моему, мусоровоз. Это был восторг.

Самый дорогой экспонат – «Сокол тысячелетия». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А когда стали осознанно собирать коллекцию?

- Лет с 12. Тогда же я завел ютуб-канал (сейчас уже 29,8 тысяч подписчиков) и стал рассказывать о конструкторах. Я уже тогда говорил, что лего – это больше, чем игрушка. Ведь из одних и тех же деталей можно перестраивать, создавать новые фигуры. И вот за семь лет собрал большую коллекцию. В музее, кстати, не все-все конструкторы. Только самые ценные. Фанаты поймут.

А фанатов лего действительно очень много, среди них и известные медиа-личности такие, как Филипп Киркоров, Максим Галкин и Гарик Харламов, Яна Рудковская.

Вот только почти вся коллекция в музее собрана мальчиком, здесь только несколько конструкторов из серии для девочек – Friends. Но экспозиция будет меняться каждые три-четыре месяца, так что не исключено, что баланс в коллекции будет найден.

- К Новому году планируем в нашем городе сделать украшения, елочки. Это должно быть празднично, как в Москве, - говорит Даниил Соколов.

Фигура Мими Катавасии около 1 метра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Трубная площадь, д. 2. «Неглинная Галерея», минус 1-й этаж. Станция метро «Трубная».

Когда: ежедневно, с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 600 рублей.