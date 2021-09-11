Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 13:17

Ликсутов поздравил москвичей с Днём города и рассказал о новой «Тройке»

Карта создана с помощью технологии дополненной реальности.
Светлана ВИКТОРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов

Заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В честь 874-го дня рождения Москвы Дептранс запускает новую AR-«Тройку». Транспортная карта создавалась совместно с Третьяковской галереей. Об этом рассказал заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

На «Тройке» - оживающая картина «Тверской бульвар» знаменитого авангардиста Аристарха Лентулова. Чтобы изображение «заиграло», достаточно отсканировать размещённый в правом углу карты QR-код. Кстати, саму картину можно увидеть в Третьяковке на Крымском валу.

«День города - особый праздник для всех москвичей, - сказал Максим Ликсутов. - «Тройка» с дополненной реальностью - один из наших подарков жителям города. С праздником!».

Напомним, подобную AR-«Тройку» в июле этого года выпустили ко Дню Московского транспорта. Перейдя по QR-коду на карте, можно было оказаться прямо в кабине самого экологичного московского транспорта.

КАРТИНА ДНЯ