«Смотритель кладбища уперся»: что на самом деле заставило жительницу Балашихи привести гроб сестры к администрации

Молодая женщина в трауре привезла гроб с родной сестрой прямо к входу в местную администрацию. Фото: vk.com/balashikha_life

На днях жители подмосковной Балашихи стали свидетелями шокирующего действа. Молодая женщина в трауре привезла гроб с родной сестрой прямо к входу в местную администрацию. Шокированным происходящим прохожим, представившаяся Натальей родственница усопшей, объяснила, мол другого выхода не было: на кладбище для ее сестры от чего-то места не нашлось.

Чиновники тоже мимо не прошли. Выслушали женщину, которая помимо слезной истории выложила еще и полный пакет документов, разрешающих захоронение на местном Фенинском кладбище. Сразу после этого сотрудники администрации связались с муниципальной ритуальной службой и гроб увезли прямиком на кладбище. В итоге похоронили усопшую бесплатно.

Позже стали разбираться в причинах конфликтной ситуации . По словам Натальи, взятку, а точнее 120 000 рублей для аффилированных ритульщиков у нее потребовал смотритель кладбища. Эту же информацию «КП» подтвердили сотрудники администрации кладбища.

- Она получила справку на захоронение сестры через МФЦ. То есть с документами у нее все в порядке было, но смотритель кладбища уперся. Услуги копки могилы стоят 20 тысяч рублей. Смотритель не дал ей возможность оплатить эту сумму. Он навязывал ей услуги от ритуальной фирмы своих знакомых, что и стало причиной их ссоры, - сообщил kp.ru собственный источник в администрации кладбища.

По данным «КП», оскандалившийся смотритель продолжает работать на кладбище. Сама Наталья заявление о взятке в полицию пока не подала, но планирует сделать это в ближайшее время.