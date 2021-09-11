Под Москвой парашютист насмерть разбился во время массового прыжка

Москвич Михаил Лейкин увлекался парашютным спортом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жуткий случай произошел днем в субботу, 11 сентября, во время массового прыжка парашютистов на аэродроме Коробчево в подмосковной Коломне. Во время прыжка 45-летний любитель экстремального вида спорта, москвич Михаил Лейкин столкнулся с другим спортсменом.

- Он врезался в купол другого раскрытого парашюта, после чего запутавшись в стропах отцепленного основного парашюта, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Московской области.

Второй парашютист после столкновения сумел совершить аварийную посадку. Мужчина отделался легким испугом.

По факту смерти Михаила Лейкина ведется проверка. Возможно, во время прыжка была нарушена техника безопасности.

Как стало известно «КП», Михаил был опытным парашютистом. В этот спорт он как любитель пришел около пяти лет назад. За это время он успел совершить больше 40 успешных прыжков.

У молодого мужчины осталась дочка.

- Он этим летом прыгал с ней в тандеме. Был просто счастлив, что и дочка разделяет его страсть к небу. Очень жаль, что так случилось, я до сих пор не могу в это поверить, - рассказал «КП» друг погибшего Максим Котов.